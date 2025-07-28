Інтелектуальна мембрана із США — як вона змінить видобуток металів та процес очищення води

Науковці проводять аналізи. Фото: УНІАН

Науковці з Чиказького та Північно-Західного університету розробили інтелектуальну мембрану, яка може запровадити кардинально нові методи очищення води. Крім того, винахід вчених може ефективність видобутку цінних ресурсів.

Яку методику відкрили вчені

У мембрану заклали принцип клітинної оболонки — вона посилює або пригнічує потік певних іонів, коли це потрібно. Ключове відкриття — це те, що навіть слідові концентрації металів, таких як свинець, кобальт чи барій, радикально змінюють поведінку іонів у наноканалах розміром в ангстрем (менше нанометра).

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Так, якщо вміст іонів підвищити всього на 1% — потік іонів калію подвоїться і не через прискорення руху калію, а після сповільнення конкурентних іонів. Завдяки цьому калій з'єднується з хлором у нейтральну сіль, яка легше просочується крізь мембрану. Додатково, введення іонів кобальту або барію порушує цей ефект, блокуючи утворення пари калій-хлор.

Поява таких мембран може внести кардинальні зміни у методи, які застосовуються для очищення води зараз. Винахід вчених видаляє лише шкідливі речовини та зможе підвищити ефективність видобутку цінних ресурсів, як-от літій із морської води. Також мембрана може започаткувати нову еру в іонній електроніці.

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