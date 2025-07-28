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Главная Индустрии Новая эра в добыче металлов — что придумали ученые из США

Новая эра в добыче металлов — что придумали ученые из США

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 10:35
Интеллектуальная мембрана из США — как она изменит добычу металлов и процесс очистки воды
Ученые проводят анализы. Фото: УНИАН

Ученые из Чикагского и Северо-Западного университета разработали интеллектуальную мембрану, которая может ввести кардинально новые методы очистки воды. Кроме того, изобретение ученых может эффективность добычи ценных ресурсов.

Какую методику открыли ученые

В мембрану заложили принцип клеточной оболочки - она усиливает или подавляет поток определенных ионов, когда это нужно. Ключевое открытие — это то, что даже следовые концентрации металлов, таких как свинец, кобальт или барий, радикально меняют поведение ионов в наноканалах размером в ангстрем (менее нанометра).

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Так, если содержание ионов повысить всего на 1% — поток ионов калия удвоится и не из-за ускорения движения калия, а после замедления конкурентных ионов. Благодаря этому калий соединяется с хлором в нейтральную соль, которая легче просачивается сквозь мембрану. Дополнительно, введение ионов кобальта или бария нарушает этот эффект, блокируя образование пары калий-хлор.

Появление таких мембран может внести кардинальные изменения в методы, которые применяются для очистки воды сейчас. Изобретение ученых удаляет только вредные вещества и сможет повысить эффективность добычи ценных ресурсов, например литий из морской воды. Также мембрана может начать новую эру в ионной электронике.

Напомним, что в Албании открыли уникальный природный источник водорода. Это место уже называют самым масштабным из всех задокументированных природных источников водорода в мире. Узнавайте также, какие ценные металлы, кроме золота и платины, являются самыми дорогими в мире.

изобретение вода ученые разработка ценные ресурсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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