Интеллектуальная мембрана из США — как она изменит добычу металлов и процесс очистки воды

Ученые проводят анализы. Фото: УНИАН

Ученые из Чикагского и Северо-Западного университета разработали интеллектуальную мембрану, которая может ввести кардинально новые методы очистки воды. Кроме того, изобретение ученых может эффективность добычи ценных ресурсов.

Какую методику открыли ученые

В мембрану заложили принцип клеточной оболочки - она усиливает или подавляет поток определенных ионов, когда это нужно. Ключевое открытие — это то, что даже следовые концентрации металлов, таких как свинец, кобальт или барий, радикально меняют поведение ионов в наноканалах размером в ангстрем (менее нанометра).

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Так, если содержание ионов повысить всего на 1% — поток ионов калия удвоится и не из-за ускорения движения калия, а после замедления конкурентных ионов. Благодаря этому калий соединяется с хлором в нейтральную соль, которая легче просачивается сквозь мембрану. Дополнительно, введение ионов кобальта или бария нарушает этот эффект, блокируя образование пары калий-хлор.

Появление таких мембран может внести кардинальные изменения в методы, которые применяются для очистки воды сейчас. Изобретение ученых удаляет только вредные вещества и сможет повысить эффективность добычи ценных ресурсов, например литий из морской воды. Также мембрана может начать новую эру в ионной электронике.

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