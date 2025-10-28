Видео
Главная Индустрии Сколько пластиковых отходов в океане — ученые назвали цифру

Сколько пластиковых отходов в океане — ученые назвали цифру

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 06:20
обновлено: 20:56
Пластик в Мировом океане — как отходы вредят природе
Мусор на берегу и в воде. Фото: Unsplash

Мировой океан загрязняют пластиковые отходы, и мусора так много, что даже если бы человечество просто сегодня отказалось от использования пластика, на очистку Мирового океана понадобилось бы более века. По подсчетам исследователей, сейчас в воде есть около 170 триллионов кусочков пластика.

Об этом пишет The Independent.

Читайте также:

Пластиковые отходы в океане

Как отмечается, почти 94% всего пластика, который попадает на дно, остается там на века.

"Он может существовать практически вечно, если не появится что-то, что сможет его разлагать в очень холодной среде океана", — отметила старший научный сотрудник организации Oceana Ким Уорнер.

На поверхности пластик разрушают волны и солнце, однако мусор на дне разлагается очень медленно. К тому же в некоторых видах пластика есть химические добавки, из-за которых он неуязвим к природным факторам.

Как пластик вредит океану и экологии

Исследователи говорят, что высокая концентрация пластика может угрожать естественной циркуляции океанов. Впрочем, как отмечается, нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, как именно это может проявиться.

К тому же пластик загрязняет реки, ручья, озера и даже воздух. Чтобы уменьшить вред, ученые предлагают сократить производство пластика.

В то же время в издании The Royal Societу подчеркивают, пластиковый мусор не исчезнет сам по себе, поэтому рано или поздно человечеству придется решать эту проблему.

"Наша модель показывает, что большинство крупных плавучих кусков пластика медленно разлагаются на поверхности, постепенно дробясь на более мелкие частицы в течение десятилетий", — сказала исследовательница университета доктор Нань Ву.

Ранее стало известно, что леса поглощают микропластик, который накапливается в воздухе. После этого он попадает в почву, проникая в землю вместе с дождем. Также мы рассказывали, что в океане есть 20 млн тонн золота. Известно, какая страна лидирует по подводным золотым запасам

океан мусор пластик экология отходы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
