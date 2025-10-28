Пластик у Світовому океані — як відходи шкодять природі

Сміття на березі та у воді. Фото: Unsplash

Світовий океан забруднюють пластикові відходи, і сміття так багато, що навіть якби людство просто сьогодні відмовилося від використання пластика, на очищення Світового океану знадобилося б понад століття. За підрахунками дослідників, зараз у воді є близько 170 трильйонів шматочків пластику.

Про це пише The Independent.

Пластикові відходи в океані

Як зазначається, майже 94% усього пластика, який потрапляє на дно, залишається там на століття.

"Він може існувати практично вічно, якщо не з’явиться щось, що зможе його розкладати в дуже холодному середовищі океану", — зазначила старша науковиця організації Oceana Кім Ворнер.

На поверхні пластик руйнують хвилі та сонце, однак сміття на дні розкладається дуже повільно. До того ж у деяких видах пластику є хімічні добавки, через які він невразливий до природних чинників.

Як пластик шкодить океану та екології

Дослідники кажуть, що висока концентрація пластику може загрожувати природній циркуляції океанів. Утім, як зазначається, потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти, як саме це може проявитися.

До того ж пластик забруднює річки, струмки, озера і навіть повітря. Щоб зменшити шкоду, науковці пропонують скоротити виробництво пластика.

Водночас у виданні The Royal Societу підкреслюють, пластикове сміття не зникне саме по собі, тож рано чи пізно людству доведеться розв’язувати цю проблему.

"Наша модель показує, що більшість великих плавучих шматків пластику повільно розкладаються на поверхні, поступово дроблячись на дрібніші частинки протягом десятиліть", — пояснила дослідниця університету докторка Нань Ву.

Раніше стало відомо, що ліси поглинають мікропластик, який накопичується у повітрі. Після цього він потрапляє в ґрунти, проникаючи в землю разом із дощем. Також ми розповідали, що в океані є 20 млн тонн золота. Відомо, яка країна лідирує за підводними золотими запасами