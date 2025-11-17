Сколько стоит 1 карат бриллианта — все, что стоит знать перед покупкой

Бриллианты крупным планом. Фото: Unsplash

Стоимость карата бриллианта не является постоянной. Она зависит от сочетания нескольких ключевых характеристик, в частности чистоты, цвета, огранки и происхождения камня. Понимание этих факторов позволяет лучше ориентироваться на рынке ювелирных изделий и делать осознанный выбор, ведь при одинаковой массе бриллианты могут отличаться в стоимости в разы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит карат бриллианта.

Что такое карат

Карат — это устоявшаяся мировая единица массы драгоценных камней, имеющая долгую и довольно необычную историю, объясняют специалисты портала "Золотой стандарт". В те времена, когда точных весов еще не существовало, для определения веса самоцветов люди пользовались мелкими семенами местных растений. В определенный период эталоном стали зерна акации, и именно от греческого названия этого дерева впоследствии образовалось слово "карат".

Впервые карат был официально закреплен в ювелирной сфере в 1907 году на конференции в Париже. Всемирное же признание, включая использование в СССР, он получил лишь в 1922 году и с тех пор остается основной мерой веса для ювелиров во всем мире.

Впрочем, с ростом торговли и появлением новых маршрутов возникла потребность в стандартизированном подходе. Поэтому эталоном выбрали семена рожкового дерева, поскольку его зерна отличаются удивительной стабильностью массы — около 0,2 г. В разные исторические периоды один карат мог колебаться от 0,1885 до 0,2135 г, пока не стал постоянным значением, известным нам сегодня.

От чего зависит стоимость бриллианта

Ценность и качество бриллиантов определяется четырьмя характеристиками:

Цвет — большинство бриллиантов бесцветные, прозрачные, или, как принято говорить в ювелирном мире, белые. Но 2% бриллиантов имеют другие цвета — желтые, розовые, зеленые, голубые, красные и т.д. Самый редкий из вышеперечисленных цветных камней — это красный. И цена за кристалл размером со спичечную головку составляет примерно миллион долларов. Чистота — это о разного рода включениях в камне, как вот точки, облака из мелких точек и пустоты. Камень с вкраплениями у краев будет стоить дороже, чем тот, у которого точки ближе к середине. Огранка — это форма, в которую огранен бриллиант, а также качество выполнения огранки, влияющее на его блеск и игру света. Хорошо выполненная огранка, которая обеспечивает симметрию и блеск, увеличивает стоимость. Каратность — чем крупнее камень, тем выше его цена.

Бриллианты, добытые в природе, дороже лабораторно выращенных. Наличие сертификата от авторитетного геммологического института также значительно повышает стоимость, поскольку подтверждает характеристики камня.

Сколько стоят бриллианты

По данным онлайн-рынка бриллиантов, цены на природные камни по состоянию на 17 ноября 2025 года следующие:

0,5 карата — 1 234 долл;

1 карат — 4 437 долл;

2 карата — 20 277 долл;

3 карата — 46 325 долл.

Средняя цена бриллианта весом 1 карат, выращенного в лаборатории, сейчас составляет 764 доллара. Бриллианты весом 1 карат, выращенные в лаборатории, могут стоить от 470 до 1 646 долларов в зависимости от формы, цвета, чистоты и других факторов бриллианта.

