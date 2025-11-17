Скільки коштує 1 карат діаманта — усе, що варто знати перед купівлею

Діаманти великим планом. Фото: Unsplash

Вартість карата діаманта не є сталою. Вона залежить від поєднання кількох ключових характеристик, зокрема чистоти, кольору, огранювання та походження каменя. Розуміння цих факторів дозволяє краще орієнтуватися на ринку ювелірних виробів і робити усвідомлений вибір, адже за однакової маси діаманти можуть відрізнятися у вартості в рази.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує карат діаманта.

Що таке карат

Карат — це усталена світова одиниця маси дорогоцінного каміння, що має довгу й доволі незвичну історію, пояснюють фахівці порталу "Золотий стандарт". У ті часи, коли точних ваг ще не існувало, для визначення ваги самоцвітів люди користувалися дрібним насінням місцевих рослин. У певний період еталоном стали зернини акації, і саме від грецької назви цього дерева згодом утворилося слово "карат".

Вперше карат був офіційно закріплений у ювелірній сфері в 1907 році на конференції в Парижі. Всесвітнього ж визнання, включно з використанням у СРСР, він набув лише у 1922 році й відтоді залишається основною мірою ваги для ювелірів у всьому світі.

Втім, зі зростанням торгівлі та появою нових маршрутів постала потреба у стандартизованому підході. Тож еталоном обрали насіння ріжкового дерева, оскільки його зернини відзначаються дивовижною стабільністю маси — близько 0,2 г. У різні історичні періоди один карат міг коливатись від 0,1885 до 0,2135 г, аж доки не став сталим значенням, відомим нам сьогодні.

Від чого залежить вартість діаманта

Цінність і якість діамантів визначається чотирма характеристиками:

Колір — більшість діамантів безбарвні, прозорі, або, як заведено говорити в ювелірному світі, білі. Але 2% діамантів мають інші кольори — жовті, рожеві, зелені, блакитні, червоні й т.д. Найрідкісніший з перерахованих вище кольорових каменів — це червоний. І ціна за кристал розміром з сірникову головку становить приблизно мільйон доларів. Чистота — це про різного роду включення в камені, як от крапки, хмари з дрібних точок і порожнечі. Камінь з вкрапленнями біля країв буде коштувати дорожче, ніж той, у якого крапки ближче до середини. Огранювання — це форма, в яку огранено діамант, а також якість виконання гранування, що впливає на його блиск та гру світла. Добре виконане гранування, яке забезпечує симетрію та блиск, збільшує вартість. Каратність — чим більший камінь, тим вище його ціна.

Діаманти, видобуті в природі, дорожчі за лабораторно вирощені. Наявність сертифіката від авторитетного гемологічного інституту також значно підвищує вартість, оскільки підтверджує характеристики каменя.

Скільки коштують діаманти

За даними онлайн-ринку діамантів, ціни на природні камені станом на 17 листопада 2025 року такі:

0,5 карата — 1 234 дол.;

1 карат — 4 437 дол.;

2 карати — 20 277 дол.;

3 карати — 46 325 дол.

Середня ціна діаманта вагою 1 карат, вирощеного в лабораторії, наразі становить 764 долари. Діаманти вагою 1 карат, вирощені в лабораторії, можуть коштувати від 470 до 1 646 доларів залежно від форми, кольору, чистоти та інших факторів діаманта.

Раніше ми розповідали, як добувають алмази. Також дізнавайтеся, де знайшли 10 найбільших діамантів у світі.