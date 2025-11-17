Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Скільки коштує 1 карат діамантів та від чого залежить ціна

Скільки коштує 1 карат діамантів та від чого залежить ціна

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:25
Оновлено: 16:42
Скільки коштує 1 карат діаманта — усе, що варто знати перед купівлею
Діаманти великим планом. Фото: Unsplash

Вартість карата діаманта не є сталою. Вона залежить від поєднання кількох ключових характеристик, зокрема чистоти, кольору, огранювання та походження каменя. Розуміння цих факторів дозволяє краще орієнтуватися на ринку ювелірних виробів і робити усвідомлений вибір, адже за однакової маси діаманти можуть відрізнятися у вартості в рази.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує карат діаманта.

Реклама
Читайте також:

Що таке карат

Карат — це усталена світова одиниця маси дорогоцінного каміння, що має довгу й доволі незвичну історію, пояснюють фахівці порталу "Золотий стандарт". У ті часи, коли точних ваг ще не існувало, для визначення ваги самоцвітів люди користувалися дрібним насінням місцевих рослин. У певний період еталоном стали зернини акації, і саме від грецької назви цього дерева згодом утворилося слово "карат".

Вперше карат був офіційно закріплений у ювелірній сфері в 1907 році на конференції в Парижі. Всесвітнього ж визнання, включно з використанням у СРСР, він набув лише у 1922 році й відтоді залишається основною мірою ваги для ювелірів у всьому світі.

Втім, зі зростанням торгівлі та появою нових маршрутів постала потреба у стандартизованому підході. Тож еталоном обрали насіння ріжкового дерева, оскільки його зернини відзначаються дивовижною стабільністю маси — близько 0,2 г. У різні історичні періоди один карат міг коливатись від 0,1885 до 0,2135 г, аж доки не став сталим значенням, відомим нам сьогодні.

Від чого залежить вартість діаманта

Цінність і якість діамантів визначається чотирма характеристиками:

  1. Колір — більшість діамантів безбарвні, прозорі, або, як заведено говорити в ювелірному світі, білі. Але 2% діамантів мають інші кольори — жовті, рожеві, зелені, блакитні, червоні й т.д. Найрідкісніший з перерахованих вище кольорових каменів — це червоний. І ціна за кристал розміром з сірникову головку становить приблизно мільйон доларів.
  2. Чистота — це про різного роду включення в камені, як от крапки, хмари з дрібних точок і порожнечі. Камінь з вкрапленнями біля країв буде коштувати дорожче, ніж той, у якого крапки ближче до середини.
  3. Огранювання — це форма, в яку огранено діамант, а також якість виконання гранування, що впливає на його блиск та гру світла. Добре виконане гранування, яке забезпечує симетрію та блиск, збільшує вартість.
  4. Каратність — чим більший камінь, тим вище його ціна.

Діаманти, видобуті в природі, дорожчі за лабораторно вирощені. Наявність сертифіката від авторитетного гемологічного інституту також значно підвищує вартість, оскільки підтверджує характеристики каменя.

Скільки коштують діаманти

За даними онлайн-ринку діамантів, ціни на природні камені станом на 17 листопада 2025 року такі:

  • 0,5 карата — 1 234 дол.;
  • 1 карат — 4 437 дол.;
  • 2 карати — 20 277 дол.;
  • 3 карати — 46 325 дол.

Середня ціна діаманта вагою 1 карат, вирощеного в лабораторії, наразі становить 764 долари. Діаманти вагою 1 карат, вирощені в лабораторії, можуть коштувати від 470 до 1 646 доларів залежно від форми, кольору, чистоти та інших факторів діаманта. 

Раніше ми розповідали, як добувають алмази. Також дізнавайтеся, де знайшли 10 найбільших діамантів у світі.

коштовності діаманти ціни алмаз ювеліри
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації