Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Від руди до ювелірної вітрини — як добувають алмази

Від руди до ювелірної вітрини — як добувають алмази

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:15
Оновлено: 12:28
Як добувають алмази у світі — способи та технології
Візок з камінням у шахті. Фото: Freepik

Символом досконалості та міцності залишається алмаз. Але за його блиском стоїть колосальна праця, високі технології та сміливість тих, хто спускається у надра або на дно океану, щоб дістати з темряви світло найтвердішого каменю на Землі.

Алмаз — це унікальна форма вуглецю, що народжується на глибині понад 150 кілометрів під землею, де панують надвисокі температура і тиск, зазначають фахівці компанії "Золотий вік". Там кристали ростуть мільйонами років, поки не опиняються ближче до поверхні завдяки вулканічним виверженням. Так утворюються кімберлітові трубки — головні джерела алмазів на планеті.

Реклама
Читайте також:

Після цього починається найцікавіше — процес видобутку. Технології відрізняються залежно від типу родовища, але мета завжди одна: дістати з надр крихітний, проте надзвичайно цінний кристал.

Як проходить видобуток алмазів у кар’єрах

Найвідоміший спосіб — відкритий. Коли алмазні поклади розташовані недалеко від поверхні, будують гігантські кар’єри, які схожі на воронки глибиною у сотні метрів. Ці разючі  розробки добре видно навіть із супутників.

Основні етапи роботи:

  1. Буріння. У гірській породі свердлять отвори для закладки вибухівки.
  2. Підрив. Контрольовані вибухи розпушують масиви, спрощуючи видобуток.
  3. Вивезення породи. Самоскиди транспортують тонни матеріалу на фабрики, де відокремлюють алмази.

"Так працюють гігантські родовища — "Мир" у Якутії чи "Орапа" в Ботсвані. Але з кожним роком руду доводиться добувати дедалі глибше, тому частина підприємств переходить на шахтний метод", — наголошують експерти.

Як видобувають алмази у шахтах

Підземний видобуток складніший, але дозволяє продовжувати розробку, коли поверхневі ресурси вичерпані. У шахтах прокладають тунелі, якими добираються до кімберлітової породи. Робота тут вимагає максимальної безпеки — під землею діють вентиляційні системи, бурові установки та підйомні механізми.

Такий спосіб дорожчий і потребує високої кваліфікації працівників, але саме він забезпечує стабільний видобуток на глибоких ділянках родовищ.

Як добувають алмази на морському дні

Не всі алмази залишилися в надрах землі. Частина кристалів потрапила в океан ще мільйони років тому, коли річки вимивали їх із гірських порід і відносили до моря. Сьогодні ці природні скарби шукають на узбережжі Африки, зокрема біля берегів Намібії.

Спеціальні морські судна-драгери опускають на дно потужні насоси, які засмоктують пісок і гравій. Потім матеріал очищують прямо на борту, і якщо пощастить — у фільтрах залишаються дорогоцінні камені.

Морський видобуток — дорогий і технічно складний процес, але він дає дедалі більшу частку світових запасів алмазів.

Після сортування та первинної обробки необроблені алмази потрапляють на збагачувальні фабрики, де їх очищують, оцінюють і готують до продажу. Лише частина з них стає ювелірними діамантами — більшість використовують у промисловості для різання, свердління та шліфування.

Раніше повідомлялось про десять найбільших алмазів світу з місцями їхнього виявлення та фінальну вартість продажу.

Також ми розповідали, що справжні перлини є одними з найбільш рідкісних природних див, оскільки морські молюски формують їх, нашаровуючи перламутр навколо сторонньої частинки. Оскільки природний процес формування тривалий, а запаси майже вичерпані, натуральні перлини в сучасних ювелірних виробах трапляються дуже нечасто.

коштовності діаманти видобуток алмаз каміння
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації