Як добувають алмази у світі — способи та технології

Символом досконалості та міцності залишається алмаз. Але за його блиском стоїть колосальна праця, високі технології та сміливість тих, хто спускається у надра або на дно океану, щоб дістати з темряви світло найтвердішого каменю на Землі.

Алмаз — це унікальна форма вуглецю, що народжується на глибині понад 150 кілометрів під землею, де панують надвисокі температура і тиск, зазначають фахівці компанії "Золотий вік". Там кристали ростуть мільйонами років, поки не опиняються ближче до поверхні завдяки вулканічним виверженням. Так утворюються кімберлітові трубки — головні джерела алмазів на планеті.

Після цього починається найцікавіше — процес видобутку. Технології відрізняються залежно від типу родовища, але мета завжди одна: дістати з надр крихітний, проте надзвичайно цінний кристал.

Як проходить видобуток алмазів у кар’єрах

Найвідоміший спосіб — відкритий. Коли алмазні поклади розташовані недалеко від поверхні, будують гігантські кар’єри, які схожі на воронки глибиною у сотні метрів. Ці разючі розробки добре видно навіть із супутників.

Основні етапи роботи:

Буріння. У гірській породі свердлять отвори для закладки вибухівки. Підрив. Контрольовані вибухи розпушують масиви, спрощуючи видобуток. Вивезення породи. Самоскиди транспортують тонни матеріалу на фабрики, де відокремлюють алмази.

"Так працюють гігантські родовища — "Мир" у Якутії чи "Орапа" в Ботсвані. Але з кожним роком руду доводиться добувати дедалі глибше, тому частина підприємств переходить на шахтний метод", — наголошують експерти.

Як видобувають алмази у шахтах

Підземний видобуток складніший, але дозволяє продовжувати розробку, коли поверхневі ресурси вичерпані. У шахтах прокладають тунелі, якими добираються до кімберлітової породи. Робота тут вимагає максимальної безпеки — під землею діють вентиляційні системи, бурові установки та підйомні механізми.

Такий спосіб дорожчий і потребує високої кваліфікації працівників, але саме він забезпечує стабільний видобуток на глибоких ділянках родовищ.

Як добувають алмази на морському дні

Не всі алмази залишилися в надрах землі. Частина кристалів потрапила в океан ще мільйони років тому, коли річки вимивали їх із гірських порід і відносили до моря. Сьогодні ці природні скарби шукають на узбережжі Африки, зокрема біля берегів Намібії.

Спеціальні морські судна-драгери опускають на дно потужні насоси, які засмоктують пісок і гравій. Потім матеріал очищують прямо на борту, і якщо пощастить — у фільтрах залишаються дорогоцінні камені.

Морський видобуток — дорогий і технічно складний процес, але він дає дедалі більшу частку світових запасів алмазів.

Після сортування та первинної обробки необроблені алмази потрапляють на збагачувальні фабрики, де їх очищують, оцінюють і готують до продажу. Лише частина з них стає ювелірними діамантами — більшість використовують у промисловості для різання, свердління та шліфування.

