Головна Індустрії Рідкісне диво природи — скільки років живе прісноводна перлина

Рідкісне диво природи — скільки років живе прісноводна перлина

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:25
Оновлено: 15:49
Скільки років живе прісноводна перлина — факти, які здивують кожного
Прісноводна перлина. Фото ілюстративне: Freepik

Справжні, або дикі перлини — одне з найрідкісніших чудес природи. Їх утворюють морські молюски всередині раковини, нашаровуючи перламутр навколо крихітної піщинки чи іншої сторонньої частинки. Запаси натуральних перлів майже вичерпано, тому побачити їх у сучасних прикрасах — велика рідкість. Це пояснюється тим, що природний процес формування надзвичайно тривалий і складний, а життя молюска недовге.

Новини.LIVE розповідають, як довго живуть прісноводні перли.

Читайте також:

Як народжуються перлини

Утворення перлів — один із найпоетичніших процесів у природі. Коли всередину раковини потрапляє стороння частинка, молюск сприймає її як загрозу й починає огортати шарами перламутру, створюючи блискучу кульку — майбутню перлину. Саме ця природна реакція захисту, пояснюють на порталі Diamant.ua, народжує дорогоцінність.

У давнину вважали, що перли — це застиглі сльози русалок, а щоб знайти їх, нирці ризикували життям, занурюючись на великі глибини. З відкриттям у XX столітті технології культивування перлів ситуація змінилася: їх почали вирощувати на спеціальних фермах, де молюскам створюють умови, максимально наближені до природних.

Як вирощують річкові перли

Річкові перли формуються у прісній воді — озерах і річках. У Китаї для цього навіть використовують цілі поля, схожі на рисові, де підтримують стабільну температуру, хімічний склад і pH води. Під час росту перлини фермери обережно перевертають молюсків, щоб форма каменю залишалася симетричною.

Прісноводні перли цінуються за свою різноманітність. Вони можуть бути круглими, овальними або неправильної форми, відтінки — від ніжно-рожевого до кремово-білого. Середній розмір таких перлів становить 4–6 мм, а період дозрівання — 3–5 років.

Скільки років живуть прісноводні перли

Тривалість життя перлини залежить від умов навколишнього середовища, догляду та відсутності несприятливих факторів, таких як хімікати та надмірна сухість.

Як правило, живе прісноводна перлина до 30 років. За цей час у ній можуть зрости кілька "поколінь" перлів. Зазвичай перлинки "зріють" від 3 до 5 років.

Раніше ми розповідали, що у Ботсвані шахтарі виявили рідкісний двоколірний природний алмаз — наполовину рожевий, наполовину — безбарвний.

Також дізнавайтеся, як швидко перевірити, справжнє перед вами золото чи ні.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
