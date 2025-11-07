Видео
Редкое чудо природы — сколько лет живет пресноводная жемчужина

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 17:25
обновлено: 15:49
Сколько лет живет пресноводная жемчужина — факты, которые удивят каждого
Пресноводная жемчужина. Фото иллюстративное: Freepik

Настоящие, или дикие жемчужины — одно из самых редких чудес природы. Его образуют морские моллюски внутри раковины, наслаивая перламутр вокруг крошечной песчинки или другой посторонней частицы. Запасы натурального жемчуга почти исчерпаны, поэтому увидеть его в современных украшениях — большая редкость. Это объясняется тем, что естественный процесс формирования чрезвычайно длительный и сложный, а жизнь моллюска недолгая.

Новини.LIVE рассказывают, как долго живет пресноводный жемчуг.

Читайте также:

Как рождаются жемчужины

Образование жемчуга — один из самых поэтичных процессов в природе. Когда внутрь раковины попадает посторонняя частица, моллюск воспринимает ее как угрозу и начинает окутывать слоями перламутра, создавая блестящий шарик — будущую жемчужину. Именно эта естественная реакция защиты, объясняют на портале Diamant.ua, рождает драгоценность.

В древности считали, что жемчуг — это застывшие слезы русалок, а чтобы найти его, ныряльщики рисковали жизнью, погружаясь на большие глубины. С открытием в XX веке технологии культивирования жемчуга ситуация изменилась: его начали выращивать на специальных фермах, где моллюскам создают условия, максимально приближенные к естественным.

Как выращивают речной жемчуг

Речной жемчуг формируется в пресной воде — озерах и реках. В Китае для этого даже используют целые поля, похожие на рисовые, где поддерживают стабильную температуру, химический состав и pH воды. Во время роста жемчужины фермеры осторожно переворачивают моллюсков, чтобы форма камня оставалась симметричной.

Пресноводный жемчуг ценится за свое разнообразие. Он может быть круглым, овальным или неправильной формы, оттенки — от нежно-розового до кремово-белого. Средний размер такого жемчуга составляет 4-6 мм, а период созревания — 3-5 лет.

Сколько лет живет пресноводный жемчуг

Продолжительность жизни жемчужины зависит от условий окружающей среды, ухода и отсутствия неблагоприятных факторов, таких как химикаты и чрезмерная сухость.

Как правило, живет пресноводная жемчужина до 30 лет. За это время в ней могут вырасти несколько "поколений" жемчуга. Обычно жемчужинки "зреют" от 3 до 5 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Ботсване шахтеры обнаружили редкий двухцветный природный алмаз — наполовину розовый, наполовину — бесцветный.

Также узнавайте, как быстро проверить, настоящее перед вами золото или нет.

