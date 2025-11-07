Сколько лет живет пресноводная жемчужина — факты, которые удивят каждого

Редкое чудо природы — сколько лет живет пресноводная жемчужина
Настоящие, или дикие жемчужины — одно из самых редких чудес природы. Его образуют морские моллюски внутри раковины, наслаивая перламутр вокруг крошечной песчинки или другой посторонней частицы. Запасы натурального жемчуга почти исчерпаны, поэтому увидеть его в современных украшениях — большая редкость. Это объясняется тем, что естественный процесс формирования чрезвычайно длительный и сложный, а жизнь моллюска недолгая.
Новини.LIVE рассказывают, как долго живет пресноводный жемчуг.
Как рождаются жемчужины
Образование жемчуга — один из самых поэтичных процессов в природе. Когда внутрь раковины попадает посторонняя частица, моллюск воспринимает ее как угрозу и начинает окутывать слоями перламутра, создавая блестящий шарик — будущую жемчужину. Именно эта естественная реакция защиты, объясняют на портале Diamant.ua, рождает драгоценность.
В древности считали, что жемчуг — это застывшие слезы русалок, а чтобы найти его, ныряльщики рисковали жизнью, погружаясь на большие глубины. С открытием в XX веке технологии культивирования жемчуга ситуация изменилась: его начали выращивать на специальных фермах, где моллюскам создают условия, максимально приближенные к естественным.
Как выращивают речной жемчуг
Речной жемчуг формируется в пресной воде — озерах и реках. В Китае для этого даже используют целые поля, похожие на рисовые, где поддерживают стабильную температуру, химический состав и pH воды. Во время роста жемчужины фермеры осторожно переворачивают моллюсков, чтобы форма камня оставалась симметричной.
Пресноводный жемчуг ценится за свое разнообразие. Он может быть круглым, овальным или неправильной формы, оттенки — от нежно-розового до кремово-белого. Средний размер такого жемчуга составляет 4-6 мм, а период созревания — 3-5 лет.
Сколько лет живет пресноводный жемчуг
Продолжительность жизни жемчужины зависит от условий окружающей среды, ухода и отсутствия неблагоприятных факторов, таких как химикаты и чрезмерная сухость.
Как правило, живет пресноводная жемчужина до 30 лет. За это время в ней могут вырасти несколько "поколений" жемчуга. Обычно жемчужинки "зреют" от 3 до 5 лет.
Ранее мы рассказывали, что в Ботсване шахтеры обнаружили редкий двухцветный природный алмаз — наполовину розовый, наполовину — бесцветный.
Также узнавайте, как быстро проверить, настоящее перед вами золото или нет.
Читайте Новини.LIVE!