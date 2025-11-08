Как добывают алмазы в мире — способы и технологии

Тележка с камнями в шахте. Фото: Freepik

Символом совершенства и прочности остается алмаз. Но за его блеском стоит колоссальный труд, высокие технологии и смелость тех, кто спускается в недра или на дно океана, чтобы достать из темноты свет самого твердого камня на Земле.

Алмаз — это уникальная форма углерода, которая рождается на глубине более 150 километров под землей, где царят сверхвысокие температура и давление, отмечают специалисты компании "Золотой век". Там кристаллы растут миллионами лет, пока не оказываются ближе к поверхности благодаря вулканическим извержениям. Так образуются кимберлитовые трубки - главные источники алмазов на планете.

После этого начинается самое интересное — процесс добычи. Технологии отличаются в зависимости от типа месторождения, но цель всегда одна: достать из недр крошечный, но чрезвычайно ценный кристалл.

Как проходит добыча алмазов в карьерах

Самый известный способ — открытый. Когда алмазные залежи расположены недалеко от поверхности, строят гигантские карьеры, которые похожи на воронки глубиной в сотни метров. Эти впечатляющие разработки хорошо видны даже со спутников.

Основные этапы работы:

Бурение. В горной породе сверлят отверстия для закладки взрывчатки. Подрыв. Контролируемые взрывы разрыхляют массивы, упрощая добычу. Вывоз породы. Самосвалы транспортируют тонны материала на фабрики, где отделяют алмазы.

"Так работают гигантские месторождения — "Мир" в Якутии или "Орапа" в Ботсване. Но с каждым годом руду приходится добывать все глубже, поэтому часть предприятий переходит на шахтный метод", — отмечают эксперты.

Как добывают алмазы в шахтах

Подземная добыча сложнее, но позволяет продолжать разработку, когда поверхностные ресурсы исчерпаны. В шахтах прокладывают тоннели, по которым добираются до кимберлитовой породы. Работа здесь требует максимальной безопасности — под землей действуют вентиляционные системы, буровые установки и подъемные механизмы.

Такой способ дороже и требует высокой квалификации работников, но именно он обеспечивает стабильную добычу на глубоких участках месторождений.

Как добывают алмазы на морском дне

Не все алмазы остались в недрах земли. Часть кристаллов попала в океан еще миллионы лет назад, когда реки вымывали их из горных пород и относили к морю. Сегодня эти природные сокровища ищут на побережье Африки, в частности у берегов Намибии.

Специальные морские суда-драггеры опускают на дно мощные насосы, которые засасывают песок и гравий. Затем материал очищают прямо на борту, и если повезет — в фильтрах остаются драгоценные камни.

Морская добыча — дорогой и технически сложный процесс, но она дает все большую долю мировых запасов алмазов.

После сортировки и первичной обработки необработанные алмазы попадают на обогатительные фабрики, где их очищают, оценивают и готовят к продаже. Лишь часть из них становится ювелирными бриллиантами — большинство используют в промышленности для резки, сверления и шлифовки.

