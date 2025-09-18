Видео
Главная Индустрии От запуска до аварии — сколько энергоблоков было на ЧАЭС

От запуска до аварии — сколько энергоблоков было на ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 17:25
ЧАЭС в цифрах — сколько энергоблоков было на электростанции
Машинный зал 1 энергоблока ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция — символ одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Ее история — это не только об аварии 1986 года, но и об амбициозном проекте, который должен был обеспечить электроэнергией тысячи домов.

Новини.LIVE рассказывают сколько энергоблоков было на ЧАЭС.

Читайте также:

На момент аварии на Чернобыльской АЭС работало четыре энергоблока. Однако, как пишет портал InTime, станция планировалась как гораздо более масштабный проект.

Как создавали Чернобыльскую АЭС

Строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970-х годах, когда Советский Союз активно развивал атомную энергетику. Место для станции выбрали неслучайно: близость к реке Припять обеспечивала воду для охлаждения реакторов, а относительная удаленность от крупных городов считалась безопасной.

Создание ЧАЭС происходило в несколько этапов:

  1. 1967 год — утверждение проекта. Советская власть решила построить АЭС с реакторами типа РБМК-1000 — мощными, но, как оказалось впоследствии, не самыми безопасными.
  2. 1970 год — начало строительства. Первые котлованы вырыли для энергоблоков 1 и 2, а также для инфраструктуры станции.
  3. 1977-1983 годы — запуск энергоблоков. Энергоблоки вводились в эксплуатацию постепенно, что позволяло станции наращивать мощность.

Сколько энергоблоков было на ЧАЭС

По первоначальному плану станция должна была состоять из шести энергоблоков. Первые четыре были построены и введены в эксплуатацию. Они были оснащены реакторами типа РБМК-1000, которые вырабатывали до 1000 МВт электроэнергии каждый.

Пятый и шестой находились на стадии строительства на момент аварии 1986 года. Эти два блока так и не были завершены, но их недостроенные конструкции до сих пор можно увидеть в зоне отчуждения.

Современное состояние энергоблоков ЧАЭС

Сегодня Чернобыльская АЭС полностью выведена из эксплуатации. Все четыре энергоблока остановлены, а станция находится в процессе ликвидации. Энергоблок 4 остается под защитой НБК, а блоки 1-3 постепенно разбираются. Недостроенные блоки 5 и 6 законсервированы, но их будущее неопределенно.

Ранее мы рассказывали, как выглядела Чернобыльская атомная электростанция до аварии.

Также узнавайте, когда Чернобыль станет безопасным.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
