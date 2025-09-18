ЧАЭС в цифрах — сколько энергоблоков было на электростанции

Машинный зал 1 энергоблока ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция — символ одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Ее история — это не только об аварии 1986 года, но и об амбициозном проекте, который должен был обеспечить электроэнергией тысячи домов.

На момент аварии на Чернобыльской АЭС работало четыре энергоблока. Однако, как пишет портал InTime, станция планировалась как гораздо более масштабный проект.

Как создавали Чернобыльскую АЭС

Строительство Чернобыльской АЭС началось в 1970-х годах, когда Советский Союз активно развивал атомную энергетику. Место для станции выбрали неслучайно: близость к реке Припять обеспечивала воду для охлаждения реакторов, а относительная удаленность от крупных городов считалась безопасной.

Создание ЧАЭС происходило в несколько этапов:

1967 год — утверждение проекта. Советская власть решила построить АЭС с реакторами типа РБМК-1000 — мощными, но, как оказалось впоследствии, не самыми безопасными. 1970 год — начало строительства. Первые котлованы вырыли для энергоблоков 1 и 2, а также для инфраструктуры станции. 1977-1983 годы — запуск энергоблоков. Энергоблоки вводились в эксплуатацию постепенно, что позволяло станции наращивать мощность.

Сколько энергоблоков было на ЧАЭС

По первоначальному плану станция должна была состоять из шести энергоблоков. Первые четыре были построены и введены в эксплуатацию. Они были оснащены реакторами типа РБМК-1000, которые вырабатывали до 1000 МВт электроэнергии каждый.

Пятый и шестой находились на стадии строительства на момент аварии 1986 года. Эти два блока так и не были завершены, но их недостроенные конструкции до сих пор можно увидеть в зоне отчуждения.

Современное состояние энергоблоков ЧАЭС

Сегодня Чернобыльская АЭС полностью выведена из эксплуатации. Все четыре энергоблока остановлены, а станция находится в процессе ликвидации. Энергоблок 4 остается под защитой НБК, а блоки 1-3 постепенно разбираются. Недостроенные блоки 5 и 6 законсервированы, но их будущее неопределенно.

