Накануне катастрофы — как выглядела ЧАЭС до аварии (фото)

Чернобыльская атомная электростанция до аварии, которая произошла в 1986 году, считалась одной из крупнейших энергетических мощностей Советского Союза. Введена в эксплуатацию в 1977 году, она должна была стать важным шагом в обеспечении страны электроэнергией и символом развития ядерной энергетики.

Новини.LIVE рассказывают, как выглядела Чернобыльская атомная электростанция до аварии.

В ночь на 26 апреля 1986 года во время планового эксперимента на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария. В результате взрыва реактора в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, что привело к загрязнению территорий Украины, Беларуси, России и других стран Европы. Это была крупнейшая техногенная катастрофа в истории атомной энергетики, которая имела масштабные экологические, социальные и экономические последствия.

Когда построили Чернобыльскую АЭС

Чернобыльская атомная электростанция, как говорится на сайте ГСП ЧАЭС, стала первой в Украине действующей АЭС. Ее история берет начало с Постановления Совета Министров СССР от 29 сентября 1966 года, которое предусматривало введение в эксплуатацию энергетических мощностей общим объемом 11,9 миллиона киловатт, из которых 8 миллионов планировалось получить за счет атомной энергетики.

В рамках этого проекта было решено построить новую атомную станцию в южном сегменте Объединенной энергосистемы СССР для обеспечения Центрального энергетического района, который охватывал 27 областей Украинской ССР и Ростовскую область с населением более 53 миллионов человек.

При выборе места строительства учитывалась экономическая целесообразность транспортировки электроэнергии на расстояние до 350-450 км. Для этого было проанализировано 16 возможных площадок в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

В итоге осталось два варианта — вблизи села Ладыжин в Винницкой области и возле села Копачи в Киевской. Изначально объект получил название "Центрально-Украинская АЭС".

Как выглядела ЧАЭС до аварии

Проект станции предусматривал создание двух основных комплексов: промышленной площадки с открытым распределительным устройством и водоемом-охладителем, а также строительной базы.

Вид на ЧАЭС из г.Припять, 1983 год. Фото: ГСП ЧАЭС

Производственные сооружения планировались с учетом санитарно-гигиенических норм: территория разделялась на зоны строгого контроля и свободного режима.

Чернобыльская АЭС, 1984 год. Фото: ГСП ЧАЭС

К моменту аварии в 1986 году на ЧАЭС функционировало четыре энергоблока, еще два находились в процессе строительства.

Центральный зал 1-го энергоблока ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Параллельно со станцией развивалась инфраструктура и строился новый город Припять, созданный специально для работников атомной станции и их семей.

Город Припять до аварии на ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Припять находится в 2 километрах от ЧАЭС, там до катастрофы проживало около 50 тысяч человек. Сегодня Припять известна как город-призрак, расположенный в пределах Чернобыльской зоны отчуждения. Он стал своеобразным музеем под открытым небом международного значения — памятником, который напоминает о масштабной техногенной катастрофе XX века.

Город Припять до аварии на ЧАЭС. Фото: chernobyl-visit

До начала полномасштабной войны в Украине сюда регулярно организовывали экскурсии, которые привлекали туристов со всего мира.

Город Припять до аварии на ЧАЭС. Фото: ГСП ЧАЭС

Атмосфера заброшенного города настолько символична и узнаваема, что именно его образ вдохновил разработчиков известной украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

