Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Напередодні катастрофи — який вигляд мала ЧАЕС до аварії (фото)

Напередодні катастрофи — який вигляд мала ЧАЕС до аварії (фото)

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 06:20
Напередодні катастрофи — який вигляд мала ЧАЕС до аварії (фото)
Люди на ЧАЕС. Фото: УНІАН

Чорнобильська атомна електростанція до аварії, яка сталася у 1986 році, вважалася однією з найбільших енергетичних потужностей Радянського Союзу. Введена в експлуатацію у 1977 році, вона мала стати важливим кроком у забезпеченні країни електроенергією та символом розвитку ядерної енергетики. 

Новини.LIVE розповідають, який вигляд мала Чорнобильська атомна електростанція до аварії.

Реклама
Читайте також:

У ніч на 26 квітня 1986 року під час планового експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася аварія. Унаслідок вибуху реактора в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин, що призвело до забруднення територій України, Білорусі, Росії та інших країн Європи. Це була найбільша техногенна катастрофа в історії атомної енергетики, яка мала масштабні екологічні, соціальні та економічні наслідки.

Коли збудували Чорнобильську АЕС

Чорнобильська атомна електростанція, як йдеться на сайті ДСП ЧАЕС, стала першою в Україні діючою АЕС. Її історія бере початок з Постанови Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1966 року, що передбачала введення в експлуатацію енергетичних потужностей загальним обсягом 11,9 мільйона кіловат, із яких 8 мільйонів планувалося отримати за рахунок атомної енергетики.

В рамках цього проєкту було вирішено збудувати нову атомну станцію у південному сегменті Об’єднаної енергосистеми СРСР для забезпечення Центрального енергетичного району, який охоплював 27 областей Української РСР та Ростовську область з населенням понад 53 мільйони осіб.

Під час вибору місця будівництва враховувалася економічна доцільність транспортування електроенергії на відстань до 350–450 км. Для цього було проаналізовано 16 можливих майданчиків у Київській, Вінницькій та Житомирській областях.

У підсумку залишилося два варіанти — поблизу села Ладижин у Вінницькій області та біля села Копачі в Київській. Спочатку об’єкт отримав назву "Центрально-Українська АЕС".

Який вигляд мала ЧАЕС до аварії

Проєкт станції передбачав створення двох основних комплексів: промислового майданчика з відкритим розподільчим пристроєм та водоймою-охолоджувачем, а також будівельної бази.

ЧАЕС
Вид на ЧАЕС з м.Прип'ять, 1983 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

Виробничі споруди планувалися з урахуванням санітарно-гігієнічних норм: територія поділялася на зони суворого контролю та вільного режиму.

ЧАЕС
Чорнобильська АЕС, 1984 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

До моменту аварії у 1986 році на ЧАЕС функціонувало чотири енергоблоки, ще два перебували у процесі спорудження.

ЧАЕС
Центральний зал 1-го енергоблоку ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Паралельно зі станцією розвивалася інфраструктура та будувалося нове місто Прип’ять, створене спеціально для працівників атомної станції та їхніх сімей.

Припять
Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Прип’ять знаходиться за 2 кілометри від ЧАЕС, там до катастрофи проживало близько 50 тисяч осіб. Сьогодні Прип’ять відома як місто-привид, що розташоване у межах Чорнобильської зони відчуження. Воно стало своєрідним музеєм просто неба міжнародного значення — пам’яткою, яка нагадує про масштабну техногенну катастрофу XX століття. 

Припять
Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: chernobyl-visit

До початку повномасштабної війни в Україні сюди регулярно організовували екскурсії, які приваблювали туристів з усього світу.

Припять
Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Атмосфера покинутого міста настільки символічна й впізнавана, що саме його образ надихнув розробників відомої української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

Раніше ми писали, чому в Хіросімі та Нагасакі вже живуть люди, а Чорнобиль десятки років пустує та перетворився на дику територію.

Також дізнавайтеся, скільки має пройти років, щоб Чорнобильська зона стала екологічно безпечною.

аварія Прип'ять Чорнобильська АЕС Чорнобиль Чорнобильська зона
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації