Напередодні катастрофи — який вигляд мала ЧАЕС до аварії (фото)

Люди на ЧАЕС. Фото: УНІАН

Чорнобильська атомна електростанція до аварії, яка сталася у 1986 році, вважалася однією з найбільших енергетичних потужностей Радянського Союзу. Введена в експлуатацію у 1977 році, вона мала стати важливим кроком у забезпеченні країни електроенергією та символом розвитку ядерної енергетики.

Новини.LIVE розповідають, який вигляд мала Чорнобильська атомна електростанція до аварії.

Реклама

Читайте також:

У ніч на 26 квітня 1986 року під час планового експерименту на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася аварія. Унаслідок вибуху реактора в атмосферу було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин, що призвело до забруднення територій України, Білорусі, Росії та інших країн Європи. Це була найбільша техногенна катастрофа в історії атомної енергетики, яка мала масштабні екологічні, соціальні та економічні наслідки.

Коли збудували Чорнобильську АЕС

Чорнобильська атомна електростанція, як йдеться на сайті ДСП ЧАЕС, стала першою в Україні діючою АЕС. Її історія бере початок з Постанови Ради Міністрів СРСР від 29 вересня 1966 року, що передбачала введення в експлуатацію енергетичних потужностей загальним обсягом 11,9 мільйона кіловат, із яких 8 мільйонів планувалося отримати за рахунок атомної енергетики.

В рамках цього проєкту було вирішено збудувати нову атомну станцію у південному сегменті Об’єднаної енергосистеми СРСР для забезпечення Центрального енергетичного району, який охоплював 27 областей Української РСР та Ростовську область з населенням понад 53 мільйони осіб.

Під час вибору місця будівництва враховувалася економічна доцільність транспортування електроенергії на відстань до 350–450 км. Для цього було проаналізовано 16 можливих майданчиків у Київській, Вінницькій та Житомирській областях.

У підсумку залишилося два варіанти — поблизу села Ладижин у Вінницькій області та біля села Копачі в Київській. Спочатку об’єкт отримав назву "Центрально-Українська АЕС".

Який вигляд мала ЧАЕС до аварії

Проєкт станції передбачав створення двох основних комплексів: промислового майданчика з відкритим розподільчим пристроєм та водоймою-охолоджувачем, а також будівельної бази.

Вид на ЧАЕС з м.Прип'ять, 1983 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

Виробничі споруди планувалися з урахуванням санітарно-гігієнічних норм: територія поділялася на зони суворого контролю та вільного режиму.

Чорнобильська АЕС, 1984 рік. Фото: ДСП ЧАЕС

До моменту аварії у 1986 році на ЧАЕС функціонувало чотири енергоблоки, ще два перебували у процесі спорудження.

Центральний зал 1-го енергоблоку ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Паралельно зі станцією розвивалася інфраструктура та будувалося нове місто Прип’ять, створене спеціально для працівників атомної станції та їхніх сімей.

Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Прип’ять знаходиться за 2 кілометри від ЧАЕС, там до катастрофи проживало близько 50 тисяч осіб. Сьогодні Прип’ять відома як місто-привид, що розташоване у межах Чорнобильської зони відчуження. Воно стало своєрідним музеєм просто неба міжнародного значення — пам’яткою, яка нагадує про масштабну техногенну катастрофу XX століття.

Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: chernobyl-visit

До початку повномасштабної війни в Україні сюди регулярно організовували екскурсії, які приваблювали туристів з усього світу.

Місто Прип'ять до аварії на ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Атмосфера покинутого міста настільки символічна й впізнавана, що саме його образ надихнув розробників відомої української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R.

Раніше ми писали, чому в Хіросімі та Нагасакі вже живуть люди, а Чорнобиль десятки років пустує та перетворився на дику територію.

Також дізнавайтеся, скільки має пройти років, щоб Чорнобильська зона стала екологічно безпечною.