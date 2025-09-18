ЧАЕС у цифрах — скільки енергоблоків було на електростанції

Машинний зал 1 енергоблоку ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція — символ однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Її історія — це не лише про аварію 1986 року, а й про амбітний проєкт, який мав забезпечити електроенергією тисячі домівок.

Новини.LIVE розповідають, скільки енергоблоків було на ЧАЕС.

На момент аварії на Чорнобильській АЕС працювало чотири енергоблоки. Проте, як пише портал InTime, станція планувалася як набагато масштабніший проєкт.

Як створювали Чорнобильську АЕС

Будівництво Чорнобильської АЕС розпочалося в 1970-х роках, коли Радянський Союз активно розвивав атомну енергетику. Місце для станції вибрали невипадково: близькість до річки Прип’ять забезпечувала воду для охолодження реакторів, а відносна віддаленість від великих міст вважалася безпечною.

Створення ЧАЕС відбувалося у декілька етапів:

1967 рік — затвердження проєкту. Радянська влада вирішила побудувати АЕС із реакторами типу РБМК-1000 — потужними, але, як виявилося згодом, не найбезпечнішими. 1970 рік — початок будівництва. Перші котловани вирили для енергоблоків 1 і 2, а також для інфраструктури станції. 1977–1983 роки — запуск енергоблоків. Енергоблоки вводилися в експлуатацію поступово, що дозволяло станції нарощувати потужність.

Скільки енергоблоків було на ЧАЕС

За початковим планом, станція мала складатися з шести енергоблоків. Перші чотири були побудовані та введені в експлуатацію. Вони були оснащені реакторами типу РБМК-1000, які виробляли до 1000 МВт електроенергії кожен.

П’ятий і шостий перебували на стадії будівництва на момент аварії 1986 року. Ці два блоки так і не були завершені, але їхні недобудовані конструкції досі можна побачити в зоні відчуження.

Сучасний стан енергоблоків ЧАЕС

Сьогодні Чорнобильська АЕС повністю виведена з експлуатації. Усі чотири енергоблоки зупинені, а станція перебуває в процесі ліквідації. Енергоблок 4 залишається під захистом НБК, а блоки 1–3 поступово розбираються. Недобудовані блоки 5 і 6 законсервовані, але їхнє майбутнє невизначене.

