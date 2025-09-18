Відео
Головна Індустрії Скільки енергоблоків було на Чорнобильській АЕС

Скільки енергоблоків було на Чорнобильській АЕС

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 17:25
ЧАЕС у цифрах — скільки енергоблоків було на електростанції
Машинний зал 1 енергоблоку ЧАЕС. Фото: ДСП ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція — символ однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Її історія — це не лише про аварію 1986 року, а й про амбітний проєкт, який мав забезпечити електроенергією тисячі домівок. 

Новини.LIVE розповідають, скільки енергоблоків було на ЧАЕС.

Читайте також:

На момент аварії на Чорнобильській АЕС працювало чотири енергоблоки. Проте, як пише портал InTime, станція планувалася як набагато масштабніший проєкт. 

Як створювали Чорнобильську АЕС

Будівництво Чорнобильської АЕС розпочалося в 1970-х роках, коли Радянський Союз активно розвивав атомну енергетику. Місце для станції вибрали невипадково: близькість до річки Прип’ять забезпечувала воду для охолодження реакторів, а відносна віддаленість від великих міст вважалася безпечною. 

Створення ЧАЕС відбувалося у декілька етапів:

  1. 1967 рік — затвердження проєкту. Радянська влада вирішила побудувати АЕС із реакторами типу РБМК-1000 — потужними, але, як виявилося згодом, не найбезпечнішими.
  2. 1970 рік — початок будівництва. Перші котловани вирили для енергоблоків 1 і 2, а також для інфраструктури станції.
  3. 1977–1983 роки — запуск енергоблоків. Енергоблоки вводилися в експлуатацію поступово, що дозволяло станції нарощувати потужність.

Скільки енергоблоків було на ЧАЕС

За початковим планом, станція мала складатися з шести енергоблоків. Перші чотири були побудовані та введені в експлуатацію. Вони були оснащені реакторами типу РБМК-1000, які виробляли до 1000 МВт електроенергії кожен.

П’ятий і шостий перебували на стадії будівництва на момент аварії 1986 року. Ці два блоки так і не були завершені, але їхні недобудовані конструкції досі можна побачити в зоні відчуження.

Сучасний стан енергоблоків ЧАЕС

Сьогодні Чорнобильська АЕС повністю виведена з експлуатації. Усі чотири енергоблоки зупинені, а станція перебуває в процесі ліквідації. Енергоблок 4 залишається під захистом НБК, а блоки 1–3 поступово розбираються. Недобудовані блоки 5 і 6 законсервовані, але їхнє майбутнє невизначене.

Раніше ми розповідали, який вигляд мала Чорнобильська атомна електростанція до аварії.

Також дізнавайтеся, коли Чорнобиль стане безпечним.

аварія АЕС Чорнобильська АЕС Чорнобиль ЧАЕС
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
