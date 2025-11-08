Видео
Видео

Штраф за дрова и уголь — что должны знать украинцы в Польше

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:20
обновлено: 23:43
В Польше запретят один вид отопления — когда это произойдет и почему
Дрова. Фото: УНИАН

В соседней Польше вводят полный запрет на пользование старыми печами, которые отапливаются дровами или углем. Это произойдет уже с 1 января 2026 года.

Об этом пишет издание In Poland.

Читайте также:

Запрет на отопление дровами и углем

Как говорится в статье, такие печи и котлы уже не соответствуют современным стандартам и сильно загрязняют воздух, поскольку производят много вредных веществ. Например, старые печи выбрасывают канцерогенную пыль и газы, которые негативно влияют на здоровье людей.

Поэтому местные власти вводят антисмоговые резолюции, чтобы уменьшить вредные выбросы и улучшить качество воздуха.

Борьбу со смогом уже начали Малопольское, Силезское, Поморское, Куявско-Поморское, Западнопоморское, Великопольское, Лодзинское, Опольское, Свентокшиское, Мазовецкое и Нижнесилезское воеводства.

А начиная с 2026 года, к этой группе присоединятся другие воеводства.

Как будут штрафовать население

Владельцам домов, которые продолжат пользоваться старыми печами, будет грозить штраф. Размер санкции составит до пяти тысяч злотых (55,5 тысячи гривен).

Что еще стоит знать

Напомним, в Польше до 15 декабря будут выдавать ваучеры на отопление. Это финансовая помощь для населения от государства в связи с повышением тарифов на централизованное отопление.

Размер помощи зависит от стоимости тепла:

  • если за отопление домохозяйство платит более 170 злотых за ГДж, выплата будет на уровне 500 злотых (примерно 5 687 грн);
  • если стоимость возрастет до более чем 230 злотых за ГДж, помощь может достичь до 3,5 тысячи злотых (почти 40 тыс. грн) на одно домохозяйство.

Кроме того, правительство предлагает ваучеры и на 2026 год — за период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Ранее в Укрэнерго призвали граждан одеваться теплее дома и не прогревать помещения до более +20 °C. Так потребители помогут энергосистеме работать более стабильно. Узнавайте также, хватит ли Украине газа для прохождения отопительного сезона

Польша уголь отопление запрет дрова
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
