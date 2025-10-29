Сколько газа нужно закупить Украине на зиму и есть ли на это деньги — эксперт объяснил

Газопровод Украины. Фото: УНИАН

Украина уже импортировала необходимое для прохождения отопительного сезона количество газа. На случай чрезвычайных ситуаций необходимо создать страховой запас и докупить 1,4 млрд кубов ресурса.

Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Вечір.LIVE.

Эксперт пояснил, что уже закуплено и закачано 4,6 млрд кубометров газа, но необходимо создать страховой запас на случай чрезвычайных ситуаций. По его словам, дополнительные резервы нужны в случае холодной зимы или возможных российских атак на объекты газодобычи.

"У энергетиков, в частности группы "Нафтогаз", есть 70% финансирования, которое можно оплатить. Это 300 миллионов евро кредита от Европейского инвестиционного банка. 100 миллионов долларов от правительства Норвегии и еще определенные средства, которые предоставлялись в рамках кредитных линий группе "Нафтогаз" отечественными банками", — добавил Рябцев.

Будут ли отключения газа в Украине

Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что в правительстве есть наработанные технические решения для оперативного реагирования, если во время вражеских ударов будет повреждена газотранспортная инфраструктура.

"Мы имеем готовые алгоритмы действий для ограничения, переподключения или изменения маршрутов подачи газа. Все области проинформированы и технически готовы к любым сценариям. Надеемся, что ограничения не понадобятся, но готовность есть", — сказала Гринчук.

По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, начиная с октября 2025 года, россияне более шести раз били по газодобыче Украины.

"Соответственно, режим добычи природного газа национального является под риском в той или иной степени, а соответственно нам нужно компенсировать и страховать эту группу рисков путем дополнительного импорта", — сказал он.

Сейчас украинская власть договаривается с ЕБРР, странами ЕС, Норвегией, США и Канадой по финансированию гарантированных контрактов для Нафтогаза.

