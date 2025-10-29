Скільки газу потрібно закупити Україні на зиму та чи є на це гроші — експерт пояснив

Газопровід України. Фото: УНІАН

Україна вже імпортувала необхідну для проходження опалювального сезону кількість газу. На випадок надзвичайних ситуацій необхідно створити страховий запас й докупити 1,4 млрд кубів ресурсу.

Про це розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Вечір.LIVE.

Експерт пояснив, що вже закуплено й закачано 4,6 млрд кубометрів газу, але необхідно створити страховий запас на випадок надзвичайних ситуацій. За його словами, додаткові резерви потрібні у разі холодної зими або можливих російських атак на об’єкти газовидобутку.

"В енергетиків, зокрема групи "Нафтогаз", є 70% фінансування, що можна оплатити. Це 300 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. 100 мільйонів доларів від уряду Норвегії та ще певні кошти, які надавалися в рамках кредитних ліній групі "Нафтогаз" вітчизняними банками", — додав Рябцев.

Чи будуть відключення газу в Україні

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що в уряді є напрацьовані технічні рішення для оперативного реагування, якщо під час ворожих ударів буде пошкоджена газотранспортна інфраструктура.

"Ми маємо готові алгоритми дій для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу. Усі області поінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Сподіваємося, що обмеження не знадобляться, але готовність є", — сказала Гринчук.

За словами заступника міністерки енергетики Миколи Колісника, починаючи з жовтня 2025 року, росіяни понад шість разів били по газовидобутку України.

"Відповідно, режим видобутку природного газу національного є під ризиком тою чи іншою мірою, а відповідно нам потрібно компенсувати й страхувати цю групу ризиків шляхом додаткового імпорту", — сказав він.

Зараз українська влада домовляється з ЄБРР, країнами ЄС, Норвегією, США та Канадою щодо фінансування гарантованих контрактів для Нафтогазу.

