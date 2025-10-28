Відео
Де в Україні не вимикатимуть світло й газ — експерт назвав міста

Де в Україні не вимикатимуть світло й газ — експерт назвав міста

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:38
Оновлено: 14:37
Світло й газ там будуть — експерт назвав міста України, яким не загрожує блекаут
Нічний Львів. Фото: УНІАН

На Заході Україні ситуація з енергетикою буде кращою, ніж на Сході. Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів  — це ті міста, де ймовірність блекауту найнижча.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

"В Івано-Франківську завжди була непогана ситуація з енергетикою. Так само можна сказати й про Ужгород, Тернопіль — там проблем великих не буде. Також у Львові, та й загалом на Заході України ситуація України буде точно краще, ніж у Харкові чи на Дніпропетровщині", — вважає експерт.

Омельченко зазначив, що причина цьому — дефіцит пропускної здатності між Заходом і Сходом, а також розміщення енергетичних ресурсів. Адже, за його словами, усі 5 блоків атомних знаходяться на західній частині, на правобережжі. Тоді як енергетика, енергомісткі підприємства знаходяться на лівобережжі. При цьому потужності з передачі не вистачає.

Чи загрожує Україні блекаут

Експерти не виключають ймовірності масштабного блекауту, якщо росіяни продовжать систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру. 

Нова тактика, що полягає в цілеспрямованому розбалансуванні генерації по лівому та правому берегах Дніпра, особливо небезпечна — у випадку створення критичного дефіциту потужності на Сході України при одночасному профіциті на Заході може виникнути необхідність знижувати навантаження на атомні електростанції, які є основним джерелом виробництва електроенергії в країні.

Таке поєднання обставин здатне призвести до довготривалого колапсу — блекаути можуть тривати не лише години, а дні або навіть тижні. 

Раніше ми розповідали, чи варто переїжджати на зиму з міста до села в Україні з огляду на високу ймовірність блекауту та дефіциту газу.

Також дізнавайтеся, які гаджети допоможуть під час відключень світла.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
