Світло й газ там будуть — експерт назвав міста України, яким не загрожує блекаут

Де в Україні не вимикатимуть світло й газ — експерт назвав міста
На Заході Україні ситуація з енергетикою буде кращою, ніж на Сході. Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів — це ті міста, де ймовірність блекауту найнижча.
Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.
"В Івано-Франківську завжди була непогана ситуація з енергетикою. Так само можна сказати й про Ужгород, Тернопіль — там проблем великих не буде. Також у Львові, та й загалом на Заході України ситуація України буде точно краще, ніж у Харкові чи на Дніпропетровщині", — вважає експерт.
Омельченко зазначив, що причина цьому — дефіцит пропускної здатності між Заходом і Сходом, а також розміщення енергетичних ресурсів. Адже, за його словами, усі 5 блоків атомних знаходяться на західній частині, на правобережжі. Тоді як енергетика, енергомісткі підприємства знаходяться на лівобережжі. При цьому потужності з передачі не вистачає.
Чи загрожує Україні блекаут
Експерти не виключають ймовірності масштабного блекауту, якщо росіяни продовжать систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру.
Нова тактика, що полягає в цілеспрямованому розбалансуванні генерації по лівому та правому берегах Дніпра, особливо небезпечна — у випадку створення критичного дефіциту потужності на Сході України при одночасному профіциті на Заході може виникнути необхідність знижувати навантаження на атомні електростанції, які є основним джерелом виробництва електроенергії в країні.
Таке поєднання обставин здатне призвести до довготривалого колапсу — блекаути можуть тривати не лише години, а дні або навіть тижні.
