Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Більше ніж блекаут — чим загрожують удари по українських ГЕС

Більше ніж блекаут — чим загрожують удари по українських ГЕС

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 11:59
Нова тактика ворога — чи загрожує блекаут через удари по ГЕС
Дівчина в темній кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Ударами по ГЕС російські окупанти намагаються розбалансувати енергосистему України й тим самим спровокувати ще більш масштабні відключення електроенергії. Ймовірність такого блекауту напряму залежатиме від ступеня пошкоджень інфраструктури та від ефективності роботи протиповітряної оборони.

Про це розповіли керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія XXI"  Ігор Стукаленко та голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики виданню Telegraf.

Реклама
Читайте також:

Ігор Стукаленко нагадав, що у 2022-му році країна вже опинялася на межі повного блекауту — тоді тривалі відключення торкалися як побутових, так і промислових споживачів. За його словами, повторення подібної ситуації технічно можливе, але цьому слід завчасно запобігати — насамперед посилюючи захист енергооб’єктів від масованого застосування "шахедів".

"Енергетики та збройні сили зроблять свою роботу для того, аби українці були зі світлом, з теплом і з газом у домівках", — запевняє нардеп Сергій Нагорняк.

Чи може статися блекаут через удари по ГЕС

Експерти не виключають ймовірності масштабного блекауту, якщо росіяни продовжать систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру. Нова тактика, що полягає в цілеспрямованому розбалансуванні генерації по лівому та правому берегах Дніпра, особливо небезпечна — у випадку створення критичного дефіциту потужності на сході при одночасному профіциті на заході може виникнути необхідність знижувати навантаження на атомні електростанції, які є основним джерелом виробництва електроенергії в країні.

Таке поєднання обставин здатне призвести до довготривалого колапсу — блекаути можуть тривати не лише години, а дні або навіть тижні
Для реалізації подібного сценарію ворогу достатньо вивести з ладу значну частину генерації на сході, а потім атакувати ключові трансформаторні підстанції, щоб посилити наслідки. При цьому РФ знадобиться менше ракет, аніж для повного знищення української енергетики.

Раніше ми розповідали, що в окремих областях в України змінили графіки відключення електроенергії.

Також дізнавайтеся, як ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту в Україні взимку.

сфера енергетики ГЕС відключення світла блекаут ракетний удар
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації