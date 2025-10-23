Нова тактика ворога — чи загрожує блекаут через удари по ГЕС

Дівчина в темній кімнаті. Фото: Новини.LIVE

Ударами по ГЕС російські окупанти намагаються розбалансувати енергосистему України й тим самим спровокувати ще більш масштабні відключення електроенергії. Ймовірність такого блекауту напряму залежатиме від ступеня пошкоджень інфраструктури та від ефективності роботи протиповітряної оборони.

Про це розповіли керівник енергетичних програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Ігор Стукаленко та голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики виданню Telegraf.

Реклама

Читайте також:

Ігор Стукаленко нагадав, що у 2022-му році країна вже опинялася на межі повного блекауту — тоді тривалі відключення торкалися як побутових, так і промислових споживачів. За його словами, повторення подібної ситуації технічно можливе, але цьому слід завчасно запобігати — насамперед посилюючи захист енергооб’єктів від масованого застосування "шахедів".

"Енергетики та збройні сили зроблять свою роботу для того, аби українці були зі світлом, з теплом і з газом у домівках", — запевняє нардеп Сергій Нагорняк.

Чи може статися блекаут через удари по ГЕС

Експерти не виключають ймовірності масштабного блекауту, якщо росіяни продовжать систематично руйнувати енергетичну інфраструктуру. Нова тактика, що полягає в цілеспрямованому розбалансуванні генерації по лівому та правому берегах Дніпра, особливо небезпечна — у випадку створення критичного дефіциту потужності на сході при одночасному профіциті на заході може виникнути необхідність знижувати навантаження на атомні електростанції, які є основним джерелом виробництва електроенергії в країні.

Таке поєднання обставин здатне призвести до довготривалого колапсу — блекаути можуть тривати не лише години, а дні або навіть тижні.

Для реалізації подібного сценарію ворогу достатньо вивести з ладу значну частину генерації на сході, а потім атакувати ключові трансформаторні підстанції, щоб посилити наслідки. При цьому РФ знадобиться менше ракет, аніж для повного знищення української енергетики.

Раніше ми розповідали, що в окремих областях в України змінили графіки відключення електроенергії.

Також дізнавайтеся, як ексміністр енергетики оцінив ризик повного блекауту в Україні взимку.