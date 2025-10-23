Видео
Больше чем блэкаут — чем грозят удары по украинским ГЭС

Больше чем блэкаут — чем грозят удары по украинским ГЭС

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 14:15
обновлено: 11:59
Новая тактика врага — грозит ли блэкаут из-за ударов по ГЭС
Девушка в темной комнате. Фото: Новини.LIVE

Ударами по ГЭС российские оккупанты пытаются разбалансировать энергосистему Украины и тем самым спровоцировать еще более масштабные отключения электроэнергии. Вероятность такого блэкаута напрямую будет зависеть от степени повреждений инфраструктуры и от эффективности работы противовоздушной обороны.

Об этом рассказали руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI" Игорь Стукаленко и председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики изданию Telegraf.

Игорь Стукаленко напомнил, что в 2022-м году страна уже оказывалась на грани полного блэкаута — тогда длительные отключения касались как бытовых, так и промышленных потребителей. По его словам, повторение подобной ситуации технически возможно, но это следует заблаговременно предотвращать — прежде всего усиливая защиту энергообъектов от массированного применения "шахедов".

"Энергетики и вооруженные силы сделают свою работу для того, чтобы украинцы были со светом, с теплом и с газом в домах",— уверяет нардеп Сергей Нагорняк.

Может ли произойти блэкаут из-за ударов по ГЭС

Эксперты не исключают вероятности масштабного блэкаута, если россияне продолжат систематически разрушать энергетическую инфраструктуру. Новая тактика, заключающаяся в целенаправленном разбалансировании генерации по левому и правому берегам Днепра, особенно опасна — в случае создания критического дефицита мощности на востоке при одновременном профиците на западе может возникнуть необходимость снижать нагрузку на атомные электростанции, которые являются основным источником производства электроэнергии в стране.

Такое сочетание обстоятельств способно привести к долговременному коллапсу — блэкауты могут длиться не только часы, а дни или даже недели. Для реализации подобного сценария врагу достаточно вывести из строя значительную часть генерации на востоке, а затем атаковать ключевые трансформаторные подстанции, чтобы усилить последствия. При этом РФ понадобится меньше ракет, чем для полного уничтожения украинской энергетики.

сфера энергетики ГЭС отключения света блэкаут ракетный удар
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
