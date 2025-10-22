Видео
В некоторых регионах Украины изменили графики отключения света

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:53
обновлено: 15:20
Отключение света — в некоторых регионах ввели почасовые графики
Девушка с телефоном и свечой. Фото: Новини.LIVE

В отдельных областях в Украине отменили аварийные отключения электроэнергии. Вместо этого для этих регионов ввели почасовые графики.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей — в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии", — говорится в заметке компании.

Узнать время и продолжительность обесточивания можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в конкретном регионе.

В то же время в части областей продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали следить за сообщениями на страницах облэнерго.

Грозит ли Украине полный блэкаут

Бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что полного блэкаута в стране в этом отопительном сезоне не ожидается. В то же время он признал, что локальных проблем с электроснабжением избежать не удастся.

"Я в полный блэкаут не верю. Кроме, конечно, абсолютно неадекватных террористических действий, когда будут выбиваться подстанции выдачи мощности атомных станций. Но это уже будет переход новых красных линий", — сообщил он в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

При этом Оржель предупредил, что российские оккупанты, вероятно, будут усиливать удары по объектам энергетики, особенно в районах, приближенных к линии фронта.

Ранее мы писали, что в одной из областей Украины произошел полный блэкаут — люди остались без отопления и водоснабжения. В подобной ситуации еще минимум пять регионов.

Также узнавайте, какие вещи должны быть в каждом доме на случай длительных отключений электроэнергии.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
