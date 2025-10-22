Відео
У деяких регіонах Україні змінили графіки відключення світла

У деяких регіонах Україні змінили графіки відключення світла

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 14:53
Оновлено: 14:52
Відключення світла — у деяких регіонах запровадили погодинні графіки
Дівчина з телефоном та свічкою. Фото: Новини.LIVE

В окремих областях в України скасували аварійні відключення електроенергії. Натомість для цих регіонів запровадили погодинні графіки.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Читайте також:

"З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів — у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії", — йдеться у дописі компанії.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у конкретному регіоні. 

Водночас у частині областей продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, та закликали стежити за повідомленнями на сторінках обленерго.

Чи загрожує Україні повний блекаут

Колишній міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що повного блекауту в країні цього опалювального сезону не очікується. Водночас він визнав, що локальних проблем з електропостачанням уникнути не вдасться.

"Я в повний блекаут не вірю. Крім, звичайно, абсолютно неадекватних терористичних дій, коли будуть вибиватися підстанції видачі потужності атомних станцій. Але це вже буде перехід нових червоних ліній", — повідомив він у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

При цьому Оржель попередив, що російські окупанти, ймовірно, посилюватимуть удари по об’єктах енергетики, особливо в районах, наближених до лінії фронту.

Раніше ми писали, що в одній з областей України стався повний блекаут — люди залишилися без опалення й водопостачання. У подібній ситуації ще мінімум п'ять регіонів.

Також дізнавайтеся, які речі мають бути в кожній оселі на випадок тривалих відключень електроенергії.

Укренерго відключення світла світло блекаут графіки відключень світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
