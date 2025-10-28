Видео
Главная Индустрии Где в Украине не будут выключать свет — эксперт назвал города

Где в Украине не будут выключать свет — эксперт назвал города

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 14:38
обновлено: 14:37
Свет и газ там будут — эксперт назвал города Украины, которым не грозит блэкаут
Ночной Львов. Фото: УНИАН

На Западе Украины ситуация с энергетикой будет лучше, чем на Востоке. Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь и Львов — это те города, где вероятность блэкаута самая низкая.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

"В Ивано-Франковске всегда была неплохая ситуация с энергетикой. Так же можно сказать и об Ужгороде, Тернополе — там проблем больших не будет. Также во Львове, да и вообще на Западе Украины ситуация Украины будет точно лучше, чем в Харькове или на Днепропетровщине", — считает эксперт.

Омельченко отметил, что причина этому — дефицит пропускной способности между Западом и Востоком, а также размещение энергетических ресурсов. Ведь, по его словам, все 5 блоков атомных находятся на западной части, на правобережье. Тогда как энергетика, энергоемкие предприятия находятся на левобережье. При этом мощности по передаче не хватает.

Грозит ли Украине блэкаут

Эксперты не исключают вероятности масштабного блэкаута, если россияне продолжат систематически разрушать энергетическую инфраструктуру.

Новая тактика, заключающаяся в целенаправленном разбалансировании генерации по левому и правому берегам Днепра, особенно опасна — в случае создания критического дефицита мощности на Востоке Украины при одновременном профиците на Западе может возникнуть необходимость снижать нагрузку на атомные электростанции, которые являются основным источником производства электроэнергии в стране.

Такое сочетание обстоятельств способно привести к долговременному коллапсу — блэкауты могут длиться не только часы, а дни или даже недели.

Ранее мы рассказывали, стоит ли переезжать на зиму из города в село в Украине, учитывая высокую вероятность блэкаута и дефицита газа.

Также узнавайте, какие гаджеты помогут во время отключений света.

газоснабжение газ отключения света свет блэкаут
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
