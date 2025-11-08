Відео
Штраф за дрова та вугілля — що мають знати українці у Польщі

Дата публікації: 8 листопада 2025 06:20
Оновлено: 23:43
У Польщі заборонять один вид опалення — коли це станеться і чому
Дрова. Фото: УНІАН

У сусідній Польщі запроваджують повну заборону на користування старими печами, які опалюються дровами чи вугіллям. Це станеться вже з 1 січня 2026 року. 

Про це пише видання In Poland.

Читайте також:

Заборона на опалення дровами і вугіллям

Як йдеться у статті, такі печі та котли вже не відповідають сучасним стандартам та сильно забруднюють повітря, оскільки продукують багато шкідливих речовин. Наприклад, старі печі викидають канцерогенний пил та гази, які негативно впливають на здоров’я людей. 

Тому місцева влада запроваджує антисмогові резолюції, щоб зменшити шкідливі викиди та покращити якість повітря.

Тож боротьбу зі смогом вже розпочали Малопольське, Сілезське, Поморське, Куявсько-Поморське, Західнопоморське, Великопольське, Лодзьке, Опольське, Свєнтокшиське, Мазовецьке та Нижньосілезьке воєводства. 

А починаючи з 2026 року, до цієї групи приєднаються інші воєводства.

Як штрафуватимуть населення 

Власникам будинків, які продовжать користуватися старими печами, загрожуватиме штраф. Розмір санкції становитиме до п’яти тисяч злотих (55,5 тисячі гривень). 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у Польщі до 15 грудня видаватимуть ваучери на опалення. Це фінансова допомога для населення від держави у зв’язку з підвищенням тарифів на централізоване опалення.

Розмір допомоги залежить від вартості тепла: 

  • якщо за опалення домогосподарство платить понад 170 злотих за ГДж, виплата буде на рівні 500 злотих (приблизно 5 687 грн); 
  • якщо вартість зросте до понад 230 злотих за ГДж, допомога може сягнути до 3,5 тисячі злотих (майже 40 тис. грн) на одне домогосподарство. 

Крім того, уряд пропонує ваучери і на 2026 рік — за період з 1 січня до 31 грудня 2026 року.

Раніше в Укренерго закликали громадян одягатися тепліше вдома і не прогрівати приміщення до понад +20 °C. Так споживачі допоможуть енергосистемі працювати стабільніше. Дізнавайтесь також, чи вистачить Україні газу для проходження опалювального сезону

Польща вугілля опалення заборона дрова
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
