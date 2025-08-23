Водород в Тихом океане — как работает новая гидротермальная система и что это значит для человечества

Тихий океан. Фото: Reuters

Тихий океан скрывает от людей много секретов, однако один из недавно удалось раскрыть. Так, ученые обнаружили, что в западной части океана есть уникальная гидротермальная система.

Об этом пишет издание IFLScience.

Гидротермальная система получила название Куньлунь и состоит из 20 круглых кратеров, расположенных на морском дне — они занимают площадь в 11,1 кв. км. Как отметил соавтор исследования, профессор Вейдун Сунь, в системе зафиксировали мощные потоки водорода и геологический полоний.

По имеющимся данным, эта гидротермальная система производит почти 5% мирового абиотического водорода из всех подводных источников. Это водород, который не могут производить живые организмы. Теперь ученые считают, что Куньлунь также может превратиться в естественную площадку, где ученые будут проводить свои исследования.

Также оказывается, что система Куньлунь похоже, приспособлена для проживания многих морских существ. Особый интерес представляет его экологический потенциал.

