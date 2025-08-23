Водень у Тихому океані — як працює нова гідротермальна систем та що це означає для людства

Тихий океан. Фото: Reuters

Тихий океан приховує від людей багато секретів, однак один із нещодавно вдалося розкрити. Так, вчені виявили, що у західній частині океану є унікальна гідротермальна система.

Детальніше про водень і Тихий океан

Гідротермальна система отримала назву Куньлунь і складається з 20 круглих кратерів, розташованих на морському дні — вони займають площу в 11,1 кв. км. Як зауважив співавтор дослідження, професор Вейдун Сунь, у системі зафіксували потужні потоки водню та геологічний полоній.

За наявними даними, ця гідротермальна система виробляє майже 5% світового абіотичного водню з усіх підводних джерел. Це водень, який не можуть виробляти живі організми. Тепер вчені вважають, що Куньлунь також може перетворитися у природний майданчик, де вчені проводитимуть свої дослідження.

Також виявляється, що система Куньлунь схоже, пристосована для проживання багатьох морських істот. Особливий інтерес представляє його екологічний потенціал.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії хочуть збудувати один із найбільших у світі заводів з виробництва "зеленого" водню. Енергією підприємство забезпечуватимуть відновлювальні джерела — сонячні та вітрові електростанції, які збудують поруч. Очікується, що потужності заводу складатимуть 4 гігавати, тож він вироблятиме до 400 тисяч тонн водню на рік.

Раніше стало відомо, що на центральному в австрійському Лінці змонтували першу у світі рейку, яку будували зі сталі та водню. Відомо, що робить цю продукцію унікально. Дізнавайтесь також, яку енергію виробляють вітряки.