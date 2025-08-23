Відео
Секрети Тихого океану — що і чому здивувало вчених

Секрети Тихого океану — що і чому здивувало вчених

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 11:35
Водень у Тихому океані — як працює нова гідротермальна систем та що це означає для людства
Тихий океан. Фото: Reuters

Тихий океан приховує від людей багато секретів, однак один із нещодавно вдалося розкрити. Так, вчені виявили, що у західній частині океану є унікальна гідротермальна система.

Про це пише видання IFLScience.

Читайте також:

Детальніше про водень і Тихий океан

Гідротермальна система отримала назву Куньлунь і складається з 20 круглих кратерів, розташованих на морському дні — вони займають площу в 11,1 кв. км. Як зауважив співавтор дослідження, професор Вейдун Сунь, у системі зафіксували потужні потоки водню та геологічний полоній.

За наявними даними, ця гідротермальна система виробляє майже 5% світового абіотичного водню з усіх підводних джерел. Це водень, який не можуть виробляти живі організми. Тепер вчені вважають, що Куньлунь також може перетворитися у природний майданчик, де вчені проводитимуть свої дослідження.

Також виявляється, що система Куньлунь схоже, пристосована для проживання багатьох морських істот. Особливий інтерес представляє його екологічний потенціал.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, в Саудівській Аравії хочуть збудувати один із найбільших у світі заводів з виробництва "зеленого" водню. Енергією підприємство забезпечуватимуть відновлювальні джерела — сонячні та вітрові електростанції, які збудують поруч. Очікується, що потужності заводу складатимуть 4 гігавати, тож він вироблятиме до 400 тисяч тонн водню на рік.

Раніше стало відомо, що на центральному в австрійському Лінці змонтували першу у світі рейку, яку будували зі сталі та водню. Відомо, що робить цю продукцію унікально.  Дізнавайтесь також, яку енергію виробляють вітряки

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
