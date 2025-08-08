Где можно встретить ртуть в природе и как ее распознать

Ртуть в природе — где накапливается больше всего
Ртуть - один из немногих металлов, который в природе встречается в жидком состоянии. Она токсична, легко испаряется и способна накапливаться в организмах. Обычно ее ассоциируют с термометрами или промышленностью, но на самом деле ртуть — это еще и природный компонент окружающей среды, который встречается в горных породах, вулканических газах, морях и даже в животных.
Источники ртути в природной среде
Природная ртуть попадает в окружающую среду из недр Земли. Основной источник — минерал киноварь (HgS), который имеет красно-коричневый цвет. Его добывают для получения чистой ртути, но даже без человеческого вмешательства он может высвобождать металл в природу.
Также ртуть попадает в атмосферу в результате:
- извержения вулканов;
- лесных пожаров;
- выветривания горных пород.
Эти процессы выбрасывают ртуть в виде паров, которые разносятся воздушными потоками на большие расстояния. В атмосфере она может находиться до года, прежде чем выпадет на землю с дождем или снегом, пишет издание Homester.
В каких природных средах есть ртуть
Ртуть в воде
Ртуть легко попадает в водные объекты с атмосферными осадками. Особенно опасная ее форма — метилртуть. Это органическое соединение, которое образуется при участии бактерий в иле рек, озер и морей. Оно быстро накапливается в рыбе, а затем — в хищниках, включая людей.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно потребление рыбы с высоким содержанием метилртути является главным путем воздействия ртути на человека.
Ртуть в почве
В районах с естественными выходами ртутных минералов или с последствиями промышленного загрязнения почва может содержать значительные концентрации ртути. В таких местах она способна всасываться растениями и в дальнейшем попадать в пищевую цепь.
Ртуть в воздухе
В районах вулканической активности концентрации ртути в воздухе могут превышать фоновые значения в десятки раз. Даже без извержения, через трещины в земной коре ртуть испаряется из глубин.
Антропогенное влияние на распространение ртути
Хотя ртуть является природным элементом, человеческая деятельность значительно усилила ее распространение. Добыча золота, сжигание угля, промышленные выбросы — все это добавляет ртуть в природный круговорот.
По данным ВОЗ, антропогенные источники ответственны за примерно 30% ртути в атмосфере.
Особенно опасна кустарная добыча золота, когда ртуть используют для извлечения золота из руды. В странах Южной Америки и Африки такие практики приводят к загрязнению рек и почв.
Например, в Амазонии ртуть из золотодобывающих шахт отравляет местные водоемы, влияя на здоровье коренных общин.
Где ртуть накапливается больше всего
Больше всего ртути обнаруживают в трофических цепях, где она "поднимается" от планктона до крупных хищных рыб. В морях это тунец, меч-рыба, акула.
Также ртуть накапливается в верхнем слое почвы и в болотах. Именно в болотистых почвах из-за анаэробных условий активно происходит преобразование неорганической ртути в метилртуть.
"Уникальность ртути в том, что она распространяется глобально, даже в регионы, где ее никогда не добывали... Мы обнаружили ртуть в пингвинах Антарктики и в медведях Канады", — объясняет профессор экотоксикологии Джон Расмуссен.
Как сообщалось, Украина занимает пятое место в мире по запасам ртутных руд, что составляет 1,9% от общемировых. Это делает нашу страну одной из ведущих в мире и второй в Европе после Испании по этому показателю.
