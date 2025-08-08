Где можно встретить ртуть в природе и как ее распознать

Самородная ртуть. Фото: Parent Géry

Ртуть - один из немногих металлов, который в природе встречается в жидком состоянии. Она токсична, легко испаряется и способна накапливаться в организмах. Обычно ее ассоциируют с термометрами или промышленностью, но на самом деле ртуть — это еще и природный компонент окружающей среды, который встречается в горных породах, вулканических газах, морях и даже в животных.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о природных и антропогенных источниках ртути, ее распространении и влиянии на экосистемы.

Источники ртути в природной среде

Природная ртуть попадает в окружающую среду из недр Земли. Основной источник — минерал киноварь (HgS), который имеет красно-коричневый цвет. Его добывают для получения чистой ртути, но даже без человеческого вмешательства он может высвобождать металл в природу.

Также ртуть попадает в атмосферу в результате:

извержения вулканов;

лесных пожаров;

выветривания горных пород.

Эти процессы выбрасывают ртуть в виде паров, которые разносятся воздушными потоками на большие расстояния. В атмосфере она может находиться до года, прежде чем выпадет на землю с дождем или снегом, пишет издание Homester.

В каких природных средах есть ртуть

Ртуть в воде

Ртуть легко попадает в водные объекты с атмосферными осадками. Особенно опасная ее форма — метилртуть. Это органическое соединение, которое образуется при участии бактерий в иле рек, озер и морей. Оно быстро накапливается в рыбе, а затем — в хищниках, включая людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), именно потребление рыбы с высоким содержанием метилртути является главным путем воздействия ртути на человека.

Ртуть в почве

В районах с естественными выходами ртутных минералов или с последствиями промышленного загрязнения почва может содержать значительные концентрации ртути. В таких местах она способна всасываться растениями и в дальнейшем попадать в пищевую цепь.

Ртуть в воздухе

В районах вулканической активности концентрации ртути в воздухе могут превышать фоновые значения в десятки раз. Даже без извержения, через трещины в земной коре ртуть испаряется из глубин.

Антропогенное влияние на распространение ртути

Хотя ртуть является природным элементом, человеческая деятельность значительно усилила ее распространение. Добыча золота, сжигание угля, промышленные выбросы — все это добавляет ртуть в природный круговорот.

По данным ВОЗ, антропогенные источники ответственны за примерно 30% ртути в атмосфере.

Особенно опасна кустарная добыча золота, когда ртуть используют для извлечения золота из руды. В странах Южной Америки и Африки такие практики приводят к загрязнению рек и почв.

Например, в Амазонии ртуть из золотодобывающих шахт отравляет местные водоемы, влияя на здоровье коренных общин.

Где ртуть накапливается больше всего

Больше всего ртути обнаруживают в трофических цепях, где она "поднимается" от планктона до крупных хищных рыб. В морях это тунец, меч-рыба, акула.

Также ртуть накапливается в верхнем слое почвы и в болотах. Именно в болотистых почвах из-за анаэробных условий активно происходит преобразование неорганической ртути в метилртуть.

"Уникальность ртути в том, что она распространяется глобально, даже в регионы, где ее никогда не добывали... Мы обнаружили ртуть в пингвинах Антарктики и в медведях Канады", — объясняет профессор экотоксикологии Джон Расмуссен.

Как сообщалось, Украина занимает пятое место в мире по запасам ртутных руд, что составляет 1,9% от общемировых. Это делает нашу страну одной из ведущих в мире и второй в Европе после Испании по этому показателю.

Также мы рассказывали о редкоземельных металлах, которые являются критически важными для развития современных технологий, но их добыча — сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому ведущие страны, в частности США, активно ищут новые месторождения и партнеров для обеспечения стабильных поставок этих ценных ресурсов.