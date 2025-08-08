Відео
Головна Індустрії Ртуть у природі — де накопичується найбільше

Ртуть у природі — де накопичується найбільше

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 10:35
Де можна зустріти ртуть у природі та як її розпізнати
Самородна ртуть. Фото: Parent Géry

Ртуть — один з небагатьох металів, який у природі трапляється у рідкому стані. Вона токсична, легко випаровується і здатна накопичуватися в організмах. Зазвичай її асоціюють з термометрами чи промисловістю, але насправді ртуть — це ще й природний компонент довкілля, який зустрічається в гірських породах, вулканічних газах, морях і навіть у тваринах.

Редакція Новини.LIVE розповідає про природні та антропогенні джерела ртуті, її поширення та вплив на екосистеми.

Читайте також:

Джерела ртуті в природному середовищі

Природна ртуть потрапляє в довкілля з надр Землі. Основне джерело — мінерал кіновар (HgS), який має червоно-коричневий колір. Його видобувають для отримання чистої ртуті, але навіть без людського втручання він може вивільняти метал у природу.

Також ртуть потрапляє в атмосферу внаслідок:

  • виверження вулканів;
  • лісових пожеж;
  • вивітрювання гірських порід.

Ці процеси викидають ртуть у вигляді парів, які розносяться повітряними потоками на великі відстані. В атмосфері вона може перебувати до року, перш ніж випаде на землю з дощем або снігом, пише видання Homester.

У яких природних середовищах є ртуть

Ртуть у воді

Ртуть легко потрапляє у водні об’єкти з атмосферними опадами. Особливо небезпечна її форма — метилртуть. Це органічна сполука, яка утворюється за участю бактерій у мулі річок, озер і морів. Вона швидко накопичується в рибі, а потім — у хижаках, включно з людьми.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), саме споживання риби з високим вмістом метилртуті є головним шляхом впливу ртуті на людину.

Ртуть у ґрунті

У районах з природними виходами ртутних мінералів або з наслідками промислового забруднення ґрунт може містити значні концентрації ртуті. У таких місцях вона здатна всмоктуватися рослинами й надалі потрапляти в харчовий ланцюг.

Ртуть у повітрі

В районах вулканічної активності концентрації ртуті в повітрі можуть перевищувати фонові значення в десятки разів. Навіть без виверження, через тріщини в земній корі ртуть випаровується з глибин.

Антропогенний вплив на поширення ртуті

Хоча ртуть є природним елементом, людська діяльність значно посилила її поширення. Видобуток золота, спалювання вугілля, промислові викиди — усе це додає ртуть до природного кругообігу. 

За даними ВООЗ, антропогенні джерела відповідальні за приблизно 30% ртуті в атмосфері.

Особливо небезпечним є кустарний видобуток золота, коли ртуть використовують для вилучення золота з руди. У країнах Південної Америки та Африки такі практики призводять до забруднення річок і ґрунтів.

Наприклад, в Амазонії ртуть із золотодобувних шахт отруює місцеві водойми, впливаючи на здоров’я корінних громад.

Де ртуть накопичується найбільше

Найбільше ртуті виявляють у трофічних ланцюгах, де вона "піднімається" від планктону до великих хижих риб. У морях це тунець, меч-риба, акула.

Також ртуть накопичується у верхньому шарі ґрунту та в болотах. Саме в болотистих ґрунтах через анаеробні умови активно відбувається перетворення неорганічної ртуті в метилртуть.

"Унікальність ртуті в тому, що вона поширюється глобально, навіть у регіони, де її ніколи не видобували… Ми виявили ртуть у пінгвінах Антарктики та у ведмедях Канади", — пояснює професор екотоксикології Джон Расмуссен

Як повідомлялось, Україна посідає п'яте місце у світі за запасами ртутних руд, що становить 1,9% від загальносвітових. Це робить нашу країну однією з провідних у світі та другою в Європі після Іспанії за цим показником.

Також ми розповідали про рідкісноземельні метали, які є критично важливими для розвитку сучасних технологій, але їхній видобуток — складний і дорогий процес. Тому провідні країни, зокрема США, активно шукають нові родовища та партнерів для забезпечення стабільних поставок цих цінних ресурсів.

видобуток корисних копалин видобуток метал видобуток руд корисні копалини ртуть
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
