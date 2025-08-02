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Головна Індустрії Рідке срібло — де в Україні є запаси ртутних руд

Рідке срібло — де в Україні є запаси ртутних руд

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:20
Запаси ртутних руд — де в Україні заховане "рідке срібло"
Червоне каміння. Фото ілюстративне: Pexels

Україна є однією з провідних країн світу за покладами ртутних руд. За оцінками, наша держава посідає п'яте місце у світі за загальними запасами (1,9 % світових) та друге в Європі після Іспанії.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є запаси ртутних руд.

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В Україні основні запаси ртутних руд зосереджені в Микитівському родовищі, що знаходиться у Донецькій області. Також незначні запаси ртуті є у Вишківському рудному полі, що на Закарпатті.

Що відомо про Микитівське родовище ртутних руд

Донецька ртутна металогенічна провінція, за даними Інституту геології, включає Донецьку складчасту область (ДСО) і прилеглий південно-східний край Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Тут є найбільші родовища ртуті, іноді зі значною кількістю сурми, зокрема, Микитівське ртутнорудне поле, яке відкрите в 1879 р. — одне з найбільших у світі за запасами ртуті. Воно розташоване поблизу міста Горлівка, яке з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією російськими військами. 

Запаси ртуті промислових категорій на рудному полі досягають 25 тис. т. Воно поєднує шість родовищ:

  1. Залізнянське.
  2. Мічурінське.
  3. Катушкінське.
  4. Софіївське.
  5. Чорнокурганське.
  6. Чагарницьке.

Ртуть і сурма служать типоморфними елементами руд золото-сульфідної формації, у якій виділяється два мінеральні типи: золото-кіноварний і золото-сульфосольно-сульфідний. Родовища золото-сульфідної рудної формації можуть, за умови видобутку основного компонента, служити джерелом сурми та ртуті. 

Значне поширення в Донбасі має також ртутовмісне вугілля. Загальна площа ділянок з розсіяною мінералізацією ртуті у вугіллі становить понад 100 км2, причому лише 20% цієї площі становлять ендогенні ореоли ртуті навколо родовищ і рудопроявів.

Вишківське рудне поле на Закарпатті

Вишківське рудне поле представлене родовищами Боркут та Грендеш. Родовище Боркут розташоване у приконтактовій частині інтрузії кварцових діорит-порфіритів і представлене згідними, січними рудними тілами. Руди вкраплені, смугасті, масивні, прожилкові, плямисті. Родовище не експлуатують, оскільки запаси вичерпані, усього видобуто 800 т ртуті.

Родовище Грендеш представлене серією зближених мінералізованих тріщин у зоні розлому, яка поширена в зоні ендо- й екзоконтакту інтрузії. Головні мінерали: кіновар, марказит, метацинабарит, пірит, сфалерит, галеніт, халькопірит. Розмір рудних тіл не перевищує кількох метрів, запаси ртуті незначні.

Раніше ми писали, де в Україні можна знайти бурштин та які регіони є ключовими для його видобутку.

Також дізнавайтеся, які таємниці приховує Іршанське родовище. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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