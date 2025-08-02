Запасы ртутных руд — где в Украине спрятано "жидкое серебро"

Красные камни. Фото иллюстративное: Pexels

Украина является одной из ведущих стран мира по залежам ртутных руд. По оценкам, наше государство занимает пятое место в мире по общим запасам (1,9% мировых) и второе в Европе после Испании.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть запасы ртутных руд.

Реклама

Читайте также:

В Украине основные запасы ртутных руд сосредоточены в Никитовском месторождении, которое находится в Донецкой области. Также незначительные запасы ртути есть в Вышковском рудном поле, что на Закарпатье.

Что известно о Никитовском месторождении ртутных руд

Донецкая ртутная металлогеническая провинция, по данным Института геологии, включает Донецкую складчатую область (ДСО) и прилегающий юго-восточный край Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). Здесь имеются крупнейшие месторождения ртути, иногда со значительным количеством сурьмы, в частности, Никитовское ртутнорудное поле, открытое в 1879 г. — одно из крупнейших в мире по запасам ртути. Оно расположено вблизи города Горловка, который с 2014 года находится под временной оккупацией российскими войсками.

Запасы ртути промышленных категорий на рудном поле достигают 25 тыс. т. Оно объединяет шесть месторождений:

Железнянское. Мичуринское. Катушкинское. Софиевское. Чернокурганское. Чагарницкое.

Ртуть и сурьма служат типоморфными элементами руд золото-сульфидной формации, в которой выделяется два минеральных типа: золото-киноварный и золото-сульфосольно-сульфидный. Месторождения золото-сульфидной рудной формации могут, при условии добычи основного компонента, служить источником сурьмы и ртути.

Значительное распространение в Донбассе имеют также ртутьсодержащие угли. Общая площадь участков с рассеянной минерализацией ртути в углях составляет более 100 км2, причем лишь 20% этой площади составляют эндогенные ореолы ртути вокруг месторождений и рудопроявлений.

Вышковское рудное поле на Закарпатье

Вышковское рудное поле представлено месторождениями Боркут и Грендеш. Месторождение Боркут расположено в приконтактовой части интрузии кварцевых диорит-порфиритов и представлено сгидными, секущимися рудными телами. Руды вкрапленные, полосатые, массивные, прожилковые, пятнистые. Месторождение не эксплуатируют, поскольку запасы исчерпаны, всего добыто 800 т ртути.

Месторождение Грендеш представлено серией сближенных минерализованных трещин в зоне разлома, которая распространена в зоне эндо- и экзоконтакта интрузии. Главные минералы: киноварь, марказит, метацинабарит, пирит, сфалерит, галенит, халькопирит. Размер рудных тел не превышает нескольких метров, запасы ртути незначительны.

Ранее мы писали, где в Украине можно найти янтарь и какие регионы являются ключевыми для его добычи.

Также узнавайте, какие тайны скрывает Иршанское месторождение.