Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Жидкое серебро — где в Украине есть запасы ртутных руд

Жидкое серебро — где в Украине есть запасы ртутных руд

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:20
Запасы ртутных руд — где в Украине спрятано "жидкое серебро"
Красные камни. Фото иллюстративное: Pexels

Украина является одной из ведущих стран мира по залежам ртутных руд. По оценкам, наше государство занимает пятое место в мире по общим запасам (1,9% мировых) и второе в Европе после Испании.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине есть запасы ртутных руд.

Реклама
Читайте также:

В Украине основные запасы ртутных руд сосредоточены в Никитовском месторождении, которое находится в Донецкой области. Также незначительные запасы ртути есть в Вышковском рудном поле, что на Закарпатье.

Что известно о Никитовском месторождении ртутных руд

Донецкая ртутная металлогеническая провинция, по данным Института геологии, включает Донецкую складчатую область (ДСО) и прилегающий юго-восточный край Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ). Здесь имеются крупнейшие месторождения ртути, иногда со значительным количеством сурьмы, в частности, Никитовское ртутнорудное поле, открытое в 1879 г. — одно из крупнейших в мире по запасам ртути. Оно расположено вблизи города Горловка, который с 2014 года находится под временной оккупацией российскими войсками.

Запасы ртути промышленных категорий на рудном поле достигают 25 тыс. т. Оно объединяет шесть месторождений:

  1. Железнянское.
  2. Мичуринское.
  3. Катушкинское.
  4. Софиевское.
  5. Чернокурганское.
  6. Чагарницкое.

Ртуть и сурьма служат типоморфными элементами руд золото-сульфидной формации, в которой выделяется два минеральных типа: золото-киноварный и золото-сульфосольно-сульфидный. Месторождения золото-сульфидной рудной формации могут, при условии добычи основного компонента, служить источником сурьмы и ртути.

Значительное распространение в Донбассе имеют также ртутьсодержащие угли. Общая площадь участков с рассеянной минерализацией ртути в углях составляет более 100 км2, причем лишь 20% этой площади составляют эндогенные ореолы ртути вокруг месторождений и рудопроявлений.

Вышковское рудное поле на Закарпатье

Вышковское рудное поле представлено месторождениями Боркут и Грендеш. Месторождение Боркут расположено в приконтактовой части интрузии кварцевых диорит-порфиритов и представлено сгидными, секущимися рудными телами. Руды вкрапленные, полосатые, массивные, прожилковые, пятнистые. Месторождение не эксплуатируют, поскольку запасы исчерпаны, всего добыто 800 т ртути.

Месторождение Грендеш представлено серией сближенных минерализованных трещин в зоне разлома, которая распространена в зоне эндо- и экзоконтакта интрузии. Главные минералы: киноварь, марказит, метацинабарит, пирит, сфалерит, галенит, халькопирит. Размер рудных тел не превышает нескольких метров, запасы ртути незначительны.

Ранее мы писали, где в Украине можно найти янтарь и какие регионы являются ключевыми для его добычи.

Также узнавайте, какие тайны скрывает Иршанское месторождение.

добыча полезных ископаемых добыча месторождение полезные ископаемые ртуть
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации