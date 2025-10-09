Видео
Россия уничтожила около 60% газодобычи Украины — чего ожидать

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 14:15
Россия уничтожила более половины добычи газа в Украине накануне зимы — Bloomberg
Работник ГСЧС тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские удары в последние дни уничтожили более половины внутренней добычи природного газа в Украине. Это, вероятно, заставило страну потратить 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы пережить приближающуюся зиму.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Читайте также:

Отмечается, что в начале этой недели Киев сообщил своим союзникам, что мощный российский обстрел, направленный на Харьковскую и Полтавскую области 3 октября, уничтожил примерно 60% добычи газа в стране.

Издание также добавляет, что газовая инфраструктура Украины, способная удовлетворить внутренний спрос до полномасштабного вторжения России, с начала этого года подвергается все более интенсивным ракетным ударам и ударам беспилотников.

Хватит ли Украине газа на зиму

Если удары продолжатся, Украина ожидает, что до конца марта ей нужно будет купить примерно 4,4 миллиарда кубических метров газа стоимостью почти 2 миллиарда евро, сообщили изданию источники, знакомые с деталями. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Согласно данным Bloomberg, после нападений Украина обратилась со срочными просьбами к партнерам из Большой семерки по оборудованию для ремонта своей энергетической системы и повторила давние просьбы об увеличении количества систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры. Она также обращается за финансовой поддержкой для оплаты необходимого импорта газа.

В этом году Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубических метров газа, в том числе 3,67 миллиарда — с конца прошлого отопительного сезона. Хотя Киев оценивает, что до конца этого года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда, в начале этой недели он сообщил союзникам, что эта цифра может вырасти из-за атак России, говорят источники.

Точное количество газа, необходимого Украине, будет зависеть от ряда факторов, в частности от скорости ремонта поврежденных объектов и последствий любых будущих авиаударов. По оценкам, счет за аварийный ремонт энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

По словам источников издания, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия уже рассматривают возможность дополнительной помощи энергетическому сектору Украины. Нафтогаз уже получил кредит в размере 500 миллионов евро от ЕБРР в августе для финансирования экстренных закупок, а в начале этого месяца получил кредит в размере 300 миллионов евро от ЕИБ.

Ранее мы писали, что в Украине заработала сеть батарей, способных временно поддерживать энергосистему. Ожидается, что это поможет избежать блэкаутов во время российских атак на энергоинфраструктуру.

Также узнавайте, в каких областях уже ввели графики отключения света.

обстрелы газопровод газоснабжение газ добыча
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
