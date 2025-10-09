Росія знищила понад половину видобутку газу в Україні напередодні зими — Bloomberg

Працівник ДСНС гасить пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські удари останніми днями знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні. Це, ймовірно, змусило країну витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива, щоб пережити зиму, що наближається.

Про це пише Bloomberg із посиланням на неназвані обізнані джерела.﻿﻿﻿﻿

Зазначається, що на початку цього тижня Київ повідомив своїм союзникам, що потужний російський обстріл, спрямований на Харківську та Полтавську області 3 жовтня, знищив приблизно 60% видобутку газу в країні.

Видання також додає, що газова інфраструктура України, здатна задовольнити внутрішній попит до повномасштабного вторгнення Росії, з початку цього року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних ударів та ударів безпілотників.

Чи вистачить Україні газу на зиму

Якщо удари продовжаться, Україна очікує, що до кінця березня їй потрібно буде купити приблизно 4,4 мільярда кубічних метрів газу вартістю майже 2 мільярди євро, повідомили виданню джерела, знайомі з деталями. Це еквівалентно майже 20% річного споживання України.

Згідно з даними Bloomberg, після нападів Україна звернулася з терміновими проханнями до партнерів з Великої сімки щодо обладнання для ремонту своєї енергетичної системи та повторила давні прохання про збільшення кількості систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Вона також звертається за фінансовою підтримкою для оплати необхідного імпорту газу.

Цього року Україна закупила в іноземних постачальників 4,58 мільярда кубічних метрів газу, зокрема 3,67 мільярда — з кінця минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінює, що до кінця цього року потреби країни в імпорті сягнуть 5,8 мільярда, на початку цього тижня він повідомив союзникам, що ця цифра може зрости через атаки Росії, кажуть джерела.

Точна кількість газу, необхідного Україні, залежатиме від низки факторів, зокрема від швидкості ремонту пошкоджених об'єктів та наслідків будь-яких майбутніх авіаударів. За оцінками, рахунок за аварійний ремонт енергосистеми оцінюється приблизно в 758 мільйонів євро.

За словами джерел видання, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Європейська комісія вже розглядають можливість додаткової допомоги енергетичному сектору України. Нафтогаз уже отримав кредит у розмірі 500 мільйонів євро від ЄБРР у ​​серпні для фінансування екстрених закупівель, а на початку цього місяця отримав кредит у розмірі 300 мільйонів євро від ЄІБ.

Раніше ми писали, що в Україні запрацювала мережа батарей, здатних тимчасово підтримувати енергосистему. Очікується, що це допоможе уникнути блекаутів під час російських атак на енергоінфраструктуру.

