Обстріли газових об'єктів — чи є ризики для опалювального сезону

Обстріли газових об'єктів — чи є ризики для опалювального сезону

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:15
Чи вплинуть атаки ворога на опалювальний сезон в Україні — у Міненерго пояснили
Газовий трубопровід. Фото: Укрнафта

Україна готується до нового опалювального сезону відповідно до визначеного графіка, попри постійні атаки РФ на критичну інфраструктуру. Накопичення газу відповідає плану, а обсяги ресурсу, у тому числі шляхом імпорту, дозволять забезпечити потреби населення.

Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук в ефірі телемарафону.



"Підготовка до опалювального сезону триває згідно з затвердженим графіком. Накопичення енергоресурсів здійснюється відповідно до плану", —  наголосила Юхимчук.

Чи вистачить газу Україні

Посадовиця зазначила, що до старту опалювального сезону планується накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу, з яких близько 4,6 млрд кубів буде імпортовано. На сьогодні цей процес відбувається відповідно до затвердженого графіка.

Разом з тим Юхимчук підкреслила, що детальна інформація наразі не розголошується з міркувань безпеки. Це пов’язано з тим, що російські атаки цього року дедалі частіше спрямовані безпосередньо на об’єкти газової інфраструктури, включаючи видобувні підприємства.

Попри ці загрози, у Міненерго запевняють, що ресурсу вистачить для стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Передусім мова йде про забезпечення потреб населення у природному газі, зокрема завдяки імпортним постачанням.

Раніше ми писали, що в Україні знову зростає ризик відключень електроенергії через масовані атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. Уже з середи, 1 жовтня, на Чернігівщині діють графіки обмежень, а жителів Полтавщини та Вінниччини закликають готуватися до можливих перебоїв зі світлом.

Також дізнавайтеся, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026 років та чи зросте вартість тепла для населення.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
