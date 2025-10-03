Повлияют ли атаки врага на отопительный сезон в Украине — в Минэнерго объяснили

Газовый трубопровод. Фото: Укрнафта

Украина готовится к новому отопительному сезону в соответствии с определенным графиком, несмотря на постоянные атаки РФ на критическую инфраструктуру. Накопление газа соответствует плану, а объемы ресурса, в том числе путем импорта, позволят обеспечить потребности населения.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

"Подготовка к отопительному сезону продолжается согласно утвержденному графику. Накопление энергоресурсов осуществляется в соответствии с планом", — подчеркнула Юхимчук.

Хватит ли газа Украине

Чиновница отметила, что к старту отопительного сезона планируется накопить не менее 13,2 млрд кубометров газа, из которых около 4,6 млрд кубов будет импортировано. На сегодня этот процесс происходит в соответствии с утвержденным графиком.

Вместе с тем Юхимчук подчеркнула, что подробная информация пока не разглашается из соображений безопасности. Это связано с тем, что российские атаки в этом году все чаще направлены непосредственно на объекты газовой инфраструктуры, включая добывающие предприятия.

Несмотря на эти угрозы, в Минэнерго уверяют, что ресурса хватит для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Прежде всего речь идет об обеспечении потребностей населения в природном газе, в частности благодаря импортным поставкам.

Ранее мы писали, что в Украине снова растет риск отключений электроэнергии из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Уже со среды, 1 октября, на Черниговщине действуют графики ограничений, а жителей Полтавщины и Винницкой области призывают готовиться к возможным перебоям со светом.

Также узнавайте, когда в Украине начнется отопительный сезон 2025-2026 годов и вырастет ли стоимость тепла для населения.