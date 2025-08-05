Месторождения Запорожской области — какие редкоземельные ископаемые есть в регионе

Редкие ископаемые. Фото иллюстративное: Pixabay

Украина — горнодобывающая страна, обеспеченная запасами и прогнозными ресурсами редкоземельных ископаемых. Немало месторождений, которые играют важную роль в развитии промышленности и экономики государства, есть и в Запорожской области.

Новини.LIVE рассказывают, какие сокровища скрываются под землей на Запорожье.

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Запорожская область является важным регионом для добычи редкоземельных элементов в Украине. Однако, к сожалению, из восьми крупных месторождений полезных ископаемых, которые есть в области — пять находятся на временно оккупированной территории.

Среди них — Новополтавское месторождение, которое является одним из крупнейших в Украине по количеству редкоземельных металлов.

Что есть в Новополтавском месторождении

В рудах из этого месторождения содержатся лантановые, уран, фтор, ниобий и т.д., рассказал доктор геологических наук Виталий Сукач в интервью "Суспільному".

"Как правило, чисто редкоземельные месторождения встречаются изредка. И у нас, и во всем мире. Как правило, они комплексные. Идут вместе с такими элементами, как цирконий, тантал, ниобий, литий и так далее. И вот таким комплексным крупным месторождением в пределах Запорожской области является Новополтавское месторождение. Где-то на границе возле населенного пункта Черниговка", — отметил ученый.

Новополтавское месторождение было разведано в 1970 году, а детальная разведка продолжалась до 1991 — именно в тот год было утверждено наличие в месторождении запасов различных элементов. Однако информация о количестве редкоземельных металлов имеет ограниченный доступ.

Рудопроявление "Крутая Балка"

Это еще одно месторождение ценных металлов в Запорожье, которое расположено вблизи временно оккупированного Бердянска. Руды в нем содержат литий, который широко используется в высокотехнологичном производстве — от автомобильных аккумуляторов до термоядерных испытаний.

"Крутая Балка в Бердянском районе. На берегу реки Берда. Там содержатся руды редких металлов — это литий, тантал, ниобий, как правило, вместе и цезий, и рубидий идут", — рассказал геолог.

Другие залежи полезных ископаемых в Запорожской области

На территории Запорожской области также расположены:

Сурожское месторождение золота;

Троицкое месторождение графита;

Беляевское месторождение с высококачественными залежами каолина, который используется в производстве бумажной продукции, посуды, электротехники и т.д.

Кроме того, в Запорожье есть одно из крупнейших месторождений марганцевой руды в мире — Великотокмацкое, однако разработка марганца здесь была приостановлена из-за технологических сложностей переработки.

В общем, до полномасштабной войны, в Запорожской области насчитывалось более сотни месторождений различных полезных ископаемых. Больше всего запасов железной (2,75 млрд тонн), марганцевой (1,57 млрд тонн) и апатитовой руды (859 млн тонн). Также в регионе насчитывалось около 970 млн тонн залежей строительного камня.

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