Родовища Запорізької області — які рідкісноземельні копалини є в регіоні

Рідкісні копалини. Фото ілюстративне: Pixabay

Україна — гірничовидобувна країна, що забезпечена запасами та прогнозними ресурсами рідкісноземельних копалин. Чимало родовищ, які відіграють важливу роль у розвитку промисловості та економіки держави, є й у Запорізькій області.

Новини.LIVE розповідають, які скарби ховаються під землею на Запоріжжі.

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Запорізька область є важливим регіоном для видобутку рідкісноземельних елементів в Україні. Проте, на жаль, з восьми великих родовищ корисних копалин, які є в області — п'ять перебувають на тимчасово окупованій території.

Серед них — Новополтавське родовище, яке є одним з найбільших в Україні за кількістю рідкісноземельних металів.

Що є в Новополтавському родовищі

У рудах з цього родовища містяться лантанові, уран, фтор, ніобій тощо, розповів доктор геологічних наук Віталій Сукач в інтерв'ю "Суспільному".

"Як правило, чисто рідкісноземельні родовища трапляються зрідка. І у нас, і в усьому світі. Як правило, вони комплексні. Ідуть разом з такими елементами, як цирконій, тантал, ніобій, літій тощо. І ось таким комплексним великим родовищем в межах Запорізької області є Новополтавське родовище. Десь на межі біля населеного пункту Чернігівка", — зазначив науковець.

Новополтавське родовище було розвідане у 1970 році, а детальна розвідка тривала до 1991 — саме в той рік було затверджено наявність у родовищі запасів різних елементів. Проте інформація щодо кількості рідкісноземельних металів має обмежений доступ.

Рудопрояв "Крута Балка"

Це ще одне цінних металів на Запоріжжі, яке розташоване поблизу тимчасово окупованого Бердянська. Руди в ньому містять літій, який широко використовується у високотехнологічному виробництві — від автомобільних акумуляторів до термоядерних випробувань.

"Крута Балка у Бердянському районі. На березі річки Берда. Там містяться руди рідкісних металів — це літій, тантал, ніобій, як правило, разом і цезій, і рубідій ідуть", — розповів геолог.

Інші поклади корисних копалин у Запорізькій області

На території Запорізької області також розташовані:

Сурозьке родовище золота;

Троїцьке родовище графіту;

Біляївське родовище з високоякісними покладами каоліну, що використовується у виробництві паперової продукції, посуду, електротехніки тощо.

Крім того, на Запоріжжі є одне з найбільших родовищ марганцевої руди у світі — Великотокмацьке, однак розробка марганцю тут була призупинена через технологічні складності перероблення.

Загалом, до повномасштабної війни, у Запорізькій області налічувалась понад сотня родовищ різноманітних корисних копалин. Найбільше запасів залізної (2,75 млрд тонн), марганцевої (1,57 млрд тонн) та апатитової руди (859 млн тонн). Також у регіоні налічувалось близько 970 млн тонн покладів будівельного каменю.

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