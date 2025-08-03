Мінеральне серце України — на які копалини багата Дніпропетровська область

Дніпропетровська область, стела. Фото: Голос України

Дніпропетровщина здавна вважається одним із промислових центрів України. Основа цієї потужності — не лише працьовитість мешканців і стратегічне розташування, а й те, що приховано в самій землі. Надра області зберігають чимало природних багатств, які відіграють важливу роль у розвитку економіки як самого регіону, так і країни загалом.

Новини.LIVE розповідають, на які копалини багата Дніпропетровщина.

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Кам’яне вугілля

Однією з ключових корисних копалин Дніпропетровської області, за даними Інституту геології, є вугілля. Область має значні запаси бурого та антрацитового вугілля, які є важливим джерелом енергії для України. Крім того, вугілля використовується як сировина для виробництва тепла та електроенергії, що має критичне значення для підтримання функціонування промисловості та побутового споживання.

Буре вугілля

Площа області охоплює східний фланг Верхньодніпровського вугленосного району. У межах найбільш значної за вугленосністю і розмірами Придніпровської палеодолини, яка протягається в субмеридіональному напрямку вздовж Дніпра, тут розвідано або оцінено:

Синельниківське родовище;

Первозванівське родовищ;

Ганно-Трепівська ділянка;

південна частина Придніпровської вугленосної площі.

Залізні руди

Запаси залізної руди на Дніпропетровщині стали основою для розвитку металургійної галузі. Виробництво чавуну та сталі є ключовою складовою української економіки, а регіон є її одним з основних "сталевих" осередків.

Великі металургійні комбінати використовують залізну руду Дніпропетровської області для виробництва високоякісної сталі, яка використовується в будівництві, автомобільній промисловості та багатьох інших галузях.

Родовища і прояви заліза зосереджено в межах Інгулецько-Криворізької та Криворізько-Кременчуцької металогенічних підзон. В останній підзоні особливе місце посідає Криворізька рудна зона, або Криворізький залізорудний басейн, де розвідані основні запаси руд.

Марганцеві руди

Один з найбільших у світі басейнів марганцевих руд знаходиться саме на Дніпропетровщині. Це Нікопольський марганцевий басейн, що вміщує понад 2,1 млрд тонн руди.

Титан-цирконієві руди

В межах Дніпропетровської області знаходяться основні промислові титан-цирконієві родовища — Вовчанське, Воскресенівське, Південне, Тарасівське, а також найбільше в Європі — Малишівське, на базі якого працює Вільногірський гірничометалургійний комбінат.

Золото

Золоторудні утворення у Дніпропетровській області представлені мінералізованими зонами, кварцовими й карбонатними жилами, а також золотопроявами в залізистих кварцитах. З ними пов’язані родовища: Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка, Південне та кілька перспективних проявів золота.

Гранат (альмандин)

Абразивна сировина, зокрема гранат-альмандин, має значний потенціал до розробки в Криворізькому басейні. Завдяки високій твердості, хімічній стійкості та абразивним властивостям, гранат використовується у виробництві абразивних матеріалів для різання, шліфування та очищення поверхонь.

Первинний каолін

Первинні каоліни є доволі розповсюдженою корисною копалиною на території області. На Дніпропетровщині розвідано дев’ять родовищ, попередньо оцінено вісім проявів. На даний час експлуатуються лише Глуховецьке та Просянське родовища.

Талькомагнезит

Правдинське родовище талькомагнезитів і карбонатизованих серпентинітів знаходиться в Криничанському районі Дніпропетровської області у 25 км від м. Дніпро. Родовище належить до південно-східної частини однойменного ультраосновного масиву Сурської синклінальної структури.

Формувальні піски

На Дніпропетровщині розвідано шість родовищ формувальних пісків:

Хорошівське;

Дніпропетровське;

Сухачівське;

Таромське;

Красноіванівське;

Малишевське.

Розробляється лише Малишевське, що є комплексним родовищем ільменіт-рутил-цирконових розсипних руд.

Бутовий камінь

Найбільш цінними є плагіограніти, плагіомігматити, граніти, гранодіорити та кварцові діорити. Вони використовуються для виробництва буту і щебеню для будівельних робіт та як баласт на залізничних і автомобільних шляхах.

Будівельні матеріали

На території Дніпропетровської області нараховується на балансі 145 родовищ неметалевих корисних копалин. Найпоширенішими є мармур та граніт, що використовуються для будівництва споруд, пам’ятників та декоративних виробів. Крім того, доломіт з області використовується у будівельній галузі як важлива сировина для виробництва цементу та інших будівельних матеріалів.

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