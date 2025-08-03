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Недра регионов — на какие ископаемые богата Днепропетровщина

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 14:20
Минеральное сердце Украины — какими ископаемыми богата Днепропетровская область
Днепропетровская область, стела. Фото: Голос Украины

Днепропетровщина издавна считается одним из промышленных центров Украины. Основа этой мощи — не только трудолюбие жителей и стратегическое расположение, но и то, что скрыто в самой земле. Недра области хранят немало природных богатств, которые играют важную роль в развитии экономики как самого региона, так и страны в целом.

Новини.LIVE рассказывают, какими ископаемыми богата Днепропетровщина.

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Каменный уголь

Одним из ключевых полезных ископаемых Днепропетровской области, по данным Института геологии, является уголь. Область имеет значительные запасы бурого и антрацитового угля, которые являются важным источником энергии для Украины.

Кроме того, уголь используется в качестве сырья для производства тепла и электроэнергии, что имеет критическое значение для поддержания функционирования промышленности и бытового потребления.

Бурый уголь

Площадь области охватывает восточный фланг Верхнеднепровского угленосного района. В пределах наиболее значительной по угленосности и размерам Приднепровской палеодолины, которая простирается в субмеридиональном направлении вдоль Днепра, здесь разведано или оценено:

  • Синельниковское месторождение;
  • Первозвановское месторождений;
  • Ганно-Треповский участок;
  • южная часть Приднепровской угленосной площади.

Железные руды

Запасы железной руды на Днепропетровщине стали основой для развития металлургической отрасли. Производство чугуна и стали является ключевой составляющей украинской экономики, а регион является ее одним из основных "стальных" центров.

Крупные металлургические комбинаты используют железную руду Днепропетровской области для производства высококачественной стали, которая используется в строительстве, автомобильной промышленности и многих других отраслях.

Месторождения и проявления железа сосредоточены в пределах Ингулецко-Криворожской и Криворожско-Кременчугской металлогенических подзон. В последней подзоне особое место занимает Криворожская рудная зона, или Криворожский железорудный бассейн, где разведаны основные запасы руд.

Марганцевые руды

Один из крупнейших в мире бассейнов марганцевых руд находится именно на Днепропетровщине. Это Никопольский марганцевый бассейн, вмещающий более 2,1 млрд тонн руды.

Титан-циркониевые руды

В пределах Днепропетровской области находятся основные промышленные титан-циркониевые месторождения — Волчанское, Воскресеновское, Южное, Тарасовское, а также крупнейшее в Европе — Малышевское, на базе которого работает Вольногорский горно-металлургический комбинат.

Золото

Золоторудные образования в Днепропетровской области представлены минерализованными зонами, кварцевыми и карбонатными жилами, а также золотопроявлениями в железистых кварцитах. С ними связаны месторождения: Сергеевское, Балка Золотая, Балка Широкая, Южное и несколько перспективных проявлений золота.

Гранат (альмандин)

Абразивное сырье, в частности гранат-альмандин, имеет значительный потенциал к разработке в Криворожском бассейне. Благодаря высокой твердости, химической стойкости и абразивным свойствам, гранат используется в производстве абразивных материалов для резки, шлифовки и очистки поверхностей.

Первичный каолин

Первичные каолины являются довольно распространенным полезным ископаемым на территории области. На Днепропетровщине разведано девять месторождений, предварительно оценены восемь проявлений. В настоящее время эксплуатируются только Глуховецкое и Просянское месторождения.

Талькомагнезит

Правдинское месторождение талькомагнезитов и карбонатизированных серпентинитов находится в Криничанском районе Днепропетровской области в 25 км от г. Днепр. Месторождение относится к юго-восточной части одноименного ультраосновного массива Сурской синклинальной структуры.

Формовочные пески

На Днепропетровщине разведано шесть месторождений формовочных песков:

  • Хорошевское;
  • Днепропетровское;
  • Сухачевское;
  • Таромское;
  • Красноивановское;
  • Малышевское.

Разрабатывается только Малышевское, которое является комплексным месторождением ильменит-рутил-цирконовых россыпных руд.

Бутовый камень

Наиболее ценными являются плагиограниты, плагиомигматиты, граниты, гранодиориты и кварцевые диориты. Они используются для производства бута и щебня для строительных работ и как балласт на железнодорожных и автомобильных дорогах.

Строительные материалы

На территории Днепропетровской области насчитывается на балансе 145 месторождений неметаллических полезных ископаемых. Самыми распространенными являются мрамор и гранит, которые используются для строительства сооружений, памятников и декоративных изделий. Кроме того, доломит из области используется в строительной отрасли как важное сырье для производства цемента и других строительных материалов.

Ранее мы писали, где в Украине сосредоточены крупнейшие залежи железной руды.

Также узнавайте, сколько стоит самый дорогой металл в мире и где его добывают.

недра Днепропетровская область добыча полезные ископаемые металлургия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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