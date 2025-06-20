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Простое объяснение — почему Азовское море рекордно мелководное

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Дата публикации 20 июня 2025 06:20
Почему Азовское море имеет рекордно низкие глубины — что нужно об этом знать
Люди в море. Фото: УНИАН
Ключові моменти Почему Азовское море имеет рекордно низкие глубины О чем еще стоит знать

На планете Земля есть много морей, и все они отличаются по форме, размерам, глубине, солености и так далее. Но мало кто знает, что одно из самых мелких морей расположено в Украине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Почему Азовское море имеет рекордно низкие глубины

Украина — это страна, в которой можно увидеть почти все, что создала природа: от высоких гор до бескрайних равнин, от огромных озер до морей. Есть в Украине и одно уникальное море — Азовское.

Его уникальность состоит в том, что это море неглубокое. Все потому, что оно находится в пределах древнего материкового шельфа, а дельты крупных рек пополняют море большим количеством осадков и способствуют образованию мели.

Средняя глубина Азовского моря — от 7 до 8 метров, а максимальная — 13,5 метров. То есть, даже самые глубокие точки моря — это как участки большой реки.

Еще одна уникальность Азовского моря — его низкая соленость. Уровень соли в воде почти вдвое меньше, чем в Черном море. Это объясняется значительным количеством пресной воды из крупных и мелких рек. Они ежегодно приносят в Азовское море большое количество пресной воды и разбавляют соленость.

А еще они несут с собой огромное количество ила и песка. Все это накапливается на дне, что мешает морю становиться глубже. Поэтому летом море, благодаря своей малой глубине, быстро прогревается.

О чем еще стоит знать

Напомним, что Черное море в Украине тоже считается не слишком соленым. Так, концентрация соли на литр воды составляет всего 18 граммов. В Средиземном же море, например, этот показатель составляет 35-36 граммов на литр воды.

Хотя вода в Черном море может быть более соленой или пресной, в зависимости от погоды.

Ранее мы рассказывали, на каких глубинах добывают нефть. Это довольно непростой процесс, но нефть - крайне важный ресурс для жизнедеятельности современной цивилизации. Узнавайте также, что добывают только в Индийском океане.

Украина вода Азовское море море глубина
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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