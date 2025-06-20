Чому Азовське море має рекордно низькі глибини — що потрібно про це знати

Люди в морі. Фото: УНІАН

На планеті Земля є багато морів, і усі вони відрізняються за формою, розмірами, глибиною, солоністю і так далі. Але мало хто знає, що одне з наймілкіших морів розташоване в Україні.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Чому Азовське море має рекордно низькі глибини

Україна — це країна, в якій можна побачити майже все, що створила природа: від високих гір до безкраїх рівнин, від величезних озер до морів. Є в Україні й одне унікальне море — Азовське.

Його унікальність полягає у тому, що це море неглибоке. Усе тому, що воно знаходиться в межах стародавнього материкового шельфу, а дельти великих річок поповнюють море великою кількістю опадів та сприяють утворенню мілини.

Середня глибина Азовського моря — від 7 до 8 метрів, а максимальна — 13,5 метрів. Тобто, навіть найглибші точки моря — це більше ділянка великої річки.

Ще одна унікальність Азовського моря — його низька солоність. Рівень солі у воді майже вдвічі менше, ніж у Чорному морі. Це пояснюється значною кількістю прісної води з великих та дрібних річок. Вони щороку приносять в Азовське море велику кількість прісної води та розбавляють солоність.

А ще вони несуть із собою величезну кількість мулу та піску. Усе це накопичується на дні, що заважає морю ставати глибшим. Тож влітку море, завдяки своїй малій глибині, швидко прогрівається.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що Чорне море в Україні теж вважається не надто солоним. Так, концентрація солі на літр води становить всього 18 грамів. У Середземному ж морі, наприклад, цей показник становить 35-36 грамів на літр води.

Хоча вода у Чорному морі може бути більш солоною або прісною, залежно від погоди.

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