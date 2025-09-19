Титановые богатства — чем уникально Иршанское месторождение

Одно из месторождений в Украине. Фото: Скриншот из видео

На Иршанском месторождении, что в Житомирской области, содержатся залежи ильменита — основного титаносодержащего сырья, из которого производят пигменты, сплавы для авиации, медицины и обороны. Ильменитовый концентрат Украина активно экспортирует за границу, а также поставляет химическим заводам, поэтому Иршанское месторождение имеет важное значение как для внутренней промышленности, так и для мирового рынка.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об Иршанском месторождении подробнее.

Что известно об Иршанском месторождении

Его главная особенность — неглубокое залегание полезных ископаемых, поэтому для их добычи используют открытую разработку, говорится в статье на сайте Полезные ископаемые Украины. Благодаря этому добывать ресурсы можно не дорого.

Работы на Иршанском месторождении. Скриншот из видео

Иршанское месторождение на Житомирщине. Скриншот из видео 1 / 2



Руда — это, в основном ильменит — минерал, в котором титана до 50%. В меньших объемах содержится цирконий, ванадий, торий — элементы, которые также ценятся в современных технологиях.

Добычей ресурсов на месторождении в Житомирской области занимается Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК). На мощностях предприятия также получают высококачественный ильменитовый концентрат, 50% которого продают другим странам, поскольку отечественная продукция не только качественная, но и малорадиоактивная.

Химические заводы в Украине тоже получают ильменит для выработки титан-диоксида, из которого затем получают качественную масляную краску с высокой кровельной способностью. Она не ядовита, поэтому ее часто используют для защитного или декоративного покрытия металла или дерева в судостроении, строительстве и машиностроении.

К тому же титан-диоксид из иршанского ильменита добавляют в лекарства против болезней кожи. Еще это соединение нужно для производства:

тугоплавкого стекла;

керамических материалов с высокой диэлектрической проницаемостью.

В то же время в 2023 году в Украине одобрили обновленный перечень критического сырья, в котором оказался и титан. Руководство государства хочет создать госфонд и включить в него ильменитовые концентраты, в том числе с Иршанского месторождения. Также рассматривается вариант создания индустриального парка на базе комбината.

