Ценные резервы — что известно о главном титано-циркониевом месторождении Украины

Украина имеет уникальные залежи титана и циркония, которые считаются стратегическими ресурсами не только для нашей экономики, но и для мирового рынка. Именно здесь сосредоточено одно из крупнейших в Европе титано-циркониевых месторождений, обеспечивающее производство металлов и минералов, необходимых для авиации, энергетики, медицины и высоких технологий.

Минерально-сырьевая база титана в Украине довольно мощная. Согласно данным Государственной службы геологии и недр, наша страна входит в десятку стран-лидеров по объемам разведанных запасов руд титана и покрывает более 6% их мировой добычи. Сырьевая база руд титана учитывает 27 месторождений, в том числе 4 — техногенные, и более 30 рудопроявлений разной степени изученности.

Малышевское месторождение комплексных титано-цирконовых россыпей

Это главное титано-циркониевое месторождение Украины, которое также известно как Самотканское. Оно является одним из крупнейших в Европе и активно эксплуатируется с начала 1960-х годов. Как пишет ресурс Imgex, Малышевское месторождение — основной источник сырья для Вольногорского горно-металлургического комбината. Расположено оно в Днепропетровской области, на правом берегу реки Днепр, недалеко от города Вольногорск.

Чем ценно это месторождение

Малышевское месторождение представлено россыпными песками, залегающими на площади более 10 квадратных километров. Мощность песков составляет от 2 до 20 метров. Основными полезными компонентами являются ильменит, рутил и циркон.

Ильменит содержит оксид титана, который используется для производства титановых сплавов, а также в фармацевтической и химической промышленности. Рутил — это минерал, который также содержит оксид титана, а также используется в производстве титановых сплавов и в качестве пигмента в лакокрасочной промышленности.

Циркон содержит цирконий, который широко используется в производстве керамики, огнеупорных материалов и в атомной энергетике.

Добыча руды на Малышевском месторождении осуществляется открытым способом, с помощью земснарядов. Земснаряды размывают пески и добывают руду, которая затем транспортируется на обогатительный комбинат.

На комбинате руда подвергается гравитационному и магнитному обогащению, в результате чего получают ильменитовый, рутиловый и цирконовый концентраты. Эти концентраты являются сырьем для производства титанового диоксида, титановых сплавов, керамики и других материалов.

Малышевское месторождение имеет большое экономическое значение для Украины. Оно обеспечивает страну сырьем для производства титанового диоксида, титановых сплавов, керамики и других материалов. Продукция, произведенная с использованием сырья с Малышевского месторождения, экспортируется в разные страны мира. Кроме того, месторождение является значительным источником рабочих мест в регионе.

