Цінні резерви — що відомо про головне титано-цирконієве родовище України

Україна має унікальні поклади титану та цирконію, які вважаються стратегічними ресурсами не лише для нашої економіки, а й для світового ринку. Саме тут зосереджено одне з найбільших у Європі титано-цирконієвих родовищ, що забезпечує виробництво металів і мінералів, необхідних для авіації, енергетики, медицини та високих технологій.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про головне титано-цирконієве родовище України.

Мінерально-сировинна база титану в Україні доволі потужна. Згідно з даними Державної служби геології та надр, наша країна входить у десятку країн-лідерів за обсягами розвіданих запасів руд титану та покриває понад 6% їх світового видобутку. Сировинна база руд титану обліковує 27 родовищ, в тому числі 4 — техногенні, та більш ніж 30 рудопроявів різного ступеня вивченості.

Малишівське родовище комплексних титано-цирконових розсипів

Це головне титано-цирконієве родовище України, яке також відоме як Самотканське. Воно є одним з найбільших у Європі та активно експлуатується з початку 1960-х років. Як пише ресурс Imgex, Малишівське родовище — основне джерело сировини для Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. Розташоване воно у Дніпропетровській області, на правому березі річки Дніпро, неподалік міста Вільногірськ.

Чим цінне це родовище

Малишівське родовище представлене розсипними пісками, що залягають на площі понад 10 квадратних кілометрів. Потужність пісків становить від 2 до 20 метрів. Основними корисними компонентами є ільменіт, рутил і циркон.

Ільменіт містить оксид титану, який використовується для виробництва титанових сплавів, а також у фармацевтичній і хімічній промисловості. Рутил є мінералом, який також містить оксид титану, а також використовується у виробництві титанових сплавів і як пігмент у лакофарбовій промисловості.

Циркон містить цирконій, який широко використовується у виробництві кераміки, вогнетривких матеріалів і в атомній енергетиці.

Видобуток руди на Малишівському родовищі здійснюється відкритим способом, за допомогою земснарядів. Земснаряди розмивають піски та видобувають руду, яка потім транспортується на збагачувальний комбінат.

На комбінаті руда піддається гравітаційному та магнітному збагаченню, в результаті чого отримують ільменітовий, рутиловий і цирконовий концентрати. Ці концентрати є сировиною для виробництва титанового діоксиду, титанових сплавів, кераміки та інших матеріалів.

Малишівське родовище має велике економічне значення для України. Воно забезпечує країну сировиною для виробництва титанового діоксиду, титанових сплавів, кераміки та інших матеріалів. Продукція, вироблена з використанням сировини з Малишівського родовища, експортується в різні країни світу. Крім того, родовище є значним джерелом робочих місць у регіоні.

