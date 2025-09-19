Титанові багатства — чим унікальне Іршанське родовище

Одне з родовищ в Україні. Фото: Скриншот з відео

На Іршанському родовищі, що в Житомирській області, містяться поклади ільменіту — основної титановмісної сировини, з якої виробляють пігменти, сплави для авіації, медицини та оборони. Ільменітовий концентрат Україна активно експортує за кордон, а також постачає хімічним заводам, тож Іршанське родовище має важливе значення як для внутрішньої промисловості, так і для світового ринку.

Що відомо про Іршанське родовище

Його головна особливість — неглибоке залягання корисних копалин, тому для їх видобутку використовують відкриту розробку йдеться у статті видання "Корисні копалини України. Завдяки цьому добувати ресурси можна не дорого.

Руда — це, в основному ільменіт — мінерал, у якому титану до 50%. У менших обсягах міститься цирконій, ванадій, торій — елементи, що також цінуються у сучасних технологіях.

Видобутком ресурсів на родовищі у Житомирській області займається Іршанський гірничозбагачувальний комбінат (ІГЗК). На потужностях підприємства також отримують високоякісний ільменітовий концентрат, 50% якого продають іншим країнам, оскільки вітчизняна продукція не тільки якісна, а й малорадіоактивна.

Хімічні заводи в Україні теж отримують ільменіт для виробітку титан-діоксиду, з якого потім отримують якісну масляну фарбу з високою покрівельною здатністю. Вона не отруйна, тож її часто використовують для захисного або декоративного покриття металу чи дерева у суднобудівництві, будівництві та машинобудуванні.

До того ж титан-діоксид з іршанського ільменіту додають у ліки проти хвороб шкіри. Ще ця сполука потрібна для виробництва:

тугоплавкого скла;

керамічних матеріалів з високою діелектричною проникністю.

Водночас у 2023 році в Україні схвалили оновлений перелік критичної сировини, у якому опинився й титан. Керівництво держави хоче створити держфонд та включити у нього ільменітові концентрати, у тому числі з Іршанського родовища. Також розглядається варіант створення індустріального парку на базі комбінату.

