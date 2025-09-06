Надра України — чим відоме Берегівське родовище поліметалевих руд

Техніка в кар'єрі. Фото ілюстративне: Freepik

Поліметалеві руди, які містять цинк, свинець, золото та срібло, є цінною сировиною для металургії та хімічної промисловості. Одним із найбільш відомих і перспективних місць їх залягання в Україні є Берегівське родовище в Закарпатті, яке вже десятиліттями привертає увагу геологів та інвесторів.

Які ресурси містить Берегівське родовище

Берегівське родовище поліметалевих руд розташоване в Закарпатській області й, за даними ЕСУ, належить до комплексних золото-поліметалевих покладів, які формуються за вулканогенно-гідротермальним типом. Це один з ключових об’єктів в Українських Карпатах, що включає три родовища:

Берегівське — містить цинк (Zn), свинець (Pb), золото (Au) та срібло (Ag) — дані підтверджують його комплексну природу. За оцінками, тут зосереджено близько 350 000 тонн свинцю і 850 000 тонн цинку. Мужіївське — геологічно пов’язане з Берегівським рудним полем, містить 780 000 тонн свинцю та 1 600 000 тонн цинку. Біганське — має алуніт-барит-поліметалеву складову, містить близько 120 000 тонн свинцю та 381 000 тонн цинку.

Чи унікальні поліметалеві руди

Руди цих родовищ характеризуються багатим складом, адже містять сфалерит, галеніт, пірит, халькопірит, гематит, тетраедрит, аргентит, а також золото й сульфосолі. У гіпергенній зоні можливі вторинні мінерали — наприклад, англезит, церуссит, смітсоніт, азурит, малахіт.

Родовища залягають у структурі неогенової вулкано-кальдери Берегівського рудного поля, складеної туфітами, інгімбритами, туфами ріолітів і аргілітами, пов’язаними з субвулканічними тілами дацитів, плагіоріолітів та андезитобазальтів.

Комплексний характер родовищ і значні запаси свинцю, цинку, а також золота та срібла роблять Берегівське родовище привабливим з погляду подальших геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт.

