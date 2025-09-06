Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Надра України — чим відоме Берегівське родовище поліметалевих руд

Надра України — чим відоме Берегівське родовище поліметалевих руд

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:35
Надра України — чим відоме Берегівське родовище поліметалевих руд
Техніка в кар'єрі. Фото ілюстративне: Freepik

Поліметалеві руди, які містять цинк, свинець, золото та срібло, є цінною сировиною для металургії та хімічної промисловості. Одним із найбільш відомих і перспективних місць їх залягання в Україні є Берегівське родовище в Закарпатті, яке вже десятиліттями привертає увагу геологів та інвесторів.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Берегівське родовище поліметалевих руд.

Реклама
Читайте також:

Які ресурси містить Берегівське родовище

Берегівське родовище поліметалевих руд розташоване в Закарпатській області й, за даними ЕСУ, належить до комплексних золото-поліметалевих покладів, які формуються за вулканогенно-гідротермальним типом. Це один з ключових об’єктів в Українських Карпатах, що включає три родовища: 

  1. Берегівське — містить цинк (Zn), свинець (Pb), золото (Au) та срібло (Ag)  — дані підтверджують його комплексну природу. За оцінками, тут зосереджено близько 350 000 тонн свинцю і 850 000 тонн цинку.
  2. Мужіївське — геологічно пов’язане з Берегівським рудним полем, містить 780 000 тонн свинцю та 1 600 000 тонн цинку.
  3. Біганське — має алуніт-барит-поліметалеву складову, містить близько 120 000 тонн свинцю та 381 000 тонн цинку.

Чи унікальні поліметалеві руди 

Руди цих родовищ характеризуються багатим складом, адже містять сфалерит, галеніт, пірит, халькопірит, гематит, тетраедрит, аргентит, а також золото й сульфосолі. У гіпергенній зоні можливі вторинні мінерали — наприклад, англезит, церуссит, смітсоніт, азурит, малахіт.

Родовища залягають у структурі неогенової вулкано-кальдери Берегівського рудного поля, складеної туфітами, інгімбритами, туфами ріолітів і аргілітами, пов’язаними з субвулканічними тілами дацитів, плагіоріолітів та андезитобазальтів.

Комплексний характер родовищ і значні запаси свинцю, цинку, а також золота та срібла роблять Берегівське родовище привабливим з погляду подальших геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт.

Раніше ми писали про головне титано-цирконієве родовище України.

Також дізнавайтеся, де в Україні є поклади срібла.

видобуток корисних копалин видобуток видобуток руд родовище родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації