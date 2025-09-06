Видео
Недра Украины — чем известно Береговское месторождение

Недра Украины — чем известно Береговское месторождение

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:35
Недра Украины — чем известно Береговское месторождение полиметаллических руд
Техника в карьере. Фото иллюстративное: Freepik

Полиметаллические руды, содержащие цинк, свинец, золото и серебро, являются ценным сырьем для металлургии и химической промышленности. Одним из наиболее известных и перспективных мест их залегания в Украине является Береговское месторождение в Закарпатье, которое уже десятилетиями привлекает внимание геологов и инвесторов.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Береговском месторождении полиметаллических руд.

Читайте также:

Какие ресурсы содержит Береговское месторождение

Береговское месторождение полиметаллических руд расположено в Закарпатской области и, по данным ЕСУ, относится к комплексным золото-полиметаллическим залежам, которые формируются по вулканогенно-гидротермальному типу. Это один из ключевых объектов в Украинских Карпатах, включающий три месторождения:

  1. Береговское — содержит цинк (Zn), свинец (Pb), золото (Au) и серебро (Ag) — данные подтверждают его комплексную природу. По оценкам, здесь сосредоточено около 350 000 тонн свинца и 850 000 тонн цинка.
  2. Мужиевское — геологически связано с Береговским рудным полем, содержит 780 000 тонн свинца и 1 600 000 тонн цинка.
  3. Биганское — имеет алунит-барит-полиметаллическую составляющую, содержит около 120 000 тонн свинца и 381 000 тонн цинка.

Уникальны ли полиметаллические руды

Руды этих месторождений характеризуются богатым составом, ведь содержат сфалерит, галенит, пирит, халькопирит, гематит, тетраэдрит, аргентит, а также золото и сульфосоли. В гипергенной зоне возможны вторичные минералы — например, англезит, церуссит, смитсонит, азурит, малахит.

Месторождения залегают в структуре неогеновой вулкано-кальдеры Береговского рудного поля, сложенной туфитами, ингимбритами, туфами риолитов и аргиллитами, связанными с субвулканическими телами дацитов, плагиориолитов и андезитобазальтов.

Комплексный характер месторождений и значительные запасы свинца, цинка, а также золота и серебра делают Береговское месторождение привлекательным с точки зрения дальнейших геологоразведочных и горнодобывающих работ.

Ранее мы писали о главном титано-циркониевом месторождении Украины.

Также узнавайте, где в Украине есть залежи серебра.

добыча полезных ископаемых добыча добыча руд месторождение месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
