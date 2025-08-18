В США нашли крупное месторождение с редкими металлами — детали

Месторождение. Фото: УНИАН

В Соединенных Штатах Америки (США) впервые за 70 лет начали разрабатывать новое месторождение с редкоземельными элементами. По предварительным оценкам, в месторождении Brook Mine, что в Вайоминге, есть до 1,7 миллиона тонн редкоземельных и критически важных минералов, при этом огромная территория месторождения до сих пор не исследована.

Об этом сообщает The Daily Galaxy.

Подробнее о месторождении с ценными металлами в США

Как пишут журналисты, о наличии редкоземельных минералов на месторождении стало известно еще в 2023 году. Тогда о находке в угольных пластах своей шахты в Вайоминге заявила компания Ramaco Resources. Сообщалось, что месторождение богато такими минералами, как галлий и скандий, к тому же там обнаружили критически важные элементы — неодим и празеодим. Последние необходимы в производстве:

высокотехнологичных устройств;

систем возобновляемой энергетики;

военного вооружения.

Также на территории Brook Mine нашли залежи лития, никеля, кобальта и графита.

Благодаря разработке нового месторождения укрепятся позиции США в поставках редкоземельных элементов — в 2023 году страна купила 100 тысяч тонн редкоземельных металлов, тогда как на Brook Mine могут ежегодно добывать до 1,4 тысячи тонн. Это важный шаг для снижения зависимости от Китая.

"Открытие произошло в момент, когда мировые поставки этих элементов испытывают колоссальную нагрузку, особенно учитывая, что Китай контролирует почти 90% мирового объема", — говорится в статье.

Кроме того, месторождение в Вайоминге имеет для США большое стратегическое значение —укрепление цепочек поставок для оборонной и технологической отраслей, что усилит национальную безопасность.

