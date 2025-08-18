У США знайшли велике родовище з рідкісними металами — деталі

Родовище. Фото: УНІАН

У Сполучених Штатах Америки (США) вперше за 70 років розпочали розробляти нове родовище з рідкісноземельними елементами. За попередніми оцінками, у родовищі Brook Mine, що у Вайомінгу, є до 1,7 мільйона тонн рідкісноземельних і критично важливих мінералів, при цьому величезна територія родовища ще досі не досліджена.

Про це повідомляє The Daily Galaxy.

Детальніше про родовище з рідкісними елементами у США

Як пишуть журналісти, про наявність рідкісноземельних мінералів на родовищі стало відомо ще у 2023 році. Тоді про знахідку у вугільних пластах своєї шахти у Вайомінгу заявила компанія Ramaco Resources. Повідомлялося, що родовище багате на такі мінерали, як галій та скандій, до того ж там виявили критично важливі елементи — неодим і празеодим. Останні необхідні у виробництві:

високотехнологічних пристроїв;

систем відновлюваної енергетики;

військового озброєння.

Також на території Brook Mine знайшли поклади літію, нікелю, кобальту та графіту.

Завдяки розробці нового родовища зміцняться позиції США у постачанні рідкісноземельних елементів — у 2023 році країна купила 100 тисяч тонн рідкісноземельних металів, тоді як на Brook Mine можуть щорічно видобувати до 1,4 тисячі тонн. Це важливий крок для зниження залежності від Китаю.

"Відкриття відбулося в момент, коли світові поставки цих елементів відчувають колосальне навантаження, особливо враховуючи, що Китай контролює майже 90% світового обсягу", — йдеться у статті.

Крім того, родовище у Вайомінгу має для США велике стратегічне значення — зміцнення ланцюжків поставок для оборонної та технологічної галузей, що посилить національну безпеку.

Нагадаємо, що у Південній Африці працює шахта, глибина якої сягає близько 4 км. Копальню збудували у регіоні Вітватерсранд, де існують родовища із золотом.