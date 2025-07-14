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Главная Индустрии Более 80 участков недр выставят на аукционы и конкурсы — список

Более 80 участков недр выставят на аукционы и конкурсы — список

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:17
Добыча полезных ископаемых в Украине — более 80 участков недр выставят на аукционы и конкурсы
Техника работает в карьере. Фото: Pexels

Кабинет Министров утвердил перечень важных минералов и более 80 участков недр, которые выставят на аукционы и конкурсы для привлечения инвестиций в добычу полезных ископаемых.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Всего 60 участков передадут через электронные аукционы, а еще 26 — через конкурсы по специальным соглашениям. Это поможет привлечь инвесторов для добычи лития, титана, меди и других важных ресурсов для экономики и безопасности страны.

"Утверждение перечней стратегических и критических полезных ископаемых и участков недр является важным шагом для сохранения национальной безопасности, развития инновационного производства и наращивания промышленного потенциала государства", — убеждена Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Это решение поддерживает закон о развитии минерально-сырьевой базы до 2030 года и соответствует планам Украины и договоренностям с США по восстановлению экономики.

Что изменится на украинском рынке стратегического и критического сырья

Светлана Гринчук также сказала, что такие шаги помогут лучше управлять недрами, привлечь инвестиции в горнодобывающую отрасль и создать новые рабочие места. В список стратегических минералов вошли 11 видов, среди которых:

  • медь;
  • литий;
  • уран;
  • титан;
  • никель;
  • бериллий;
  • алюминий.

В целом перечень критических минералов включает 28 видов различного сырья.

"Одобренный Правительством документ является фундаментом для запуска украинского рынка стратегического и критического сырья, а соответственно и наполнения Американско-Украинского инвестиционного фонда", — убеждена Гринчук.

Открытие доступа к недрам через прозрачные электронные торги должно помочь экономике, создать новые рабочие места и укрепить энергетическую и стратегическую независимость Украины.

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аукцион недра добыча полезных ископаемых добыча минералы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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