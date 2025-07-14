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Понад 80 ділянок надр виставлять на аукціони та конкурси — список

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:17
Видобуток корисних копалин в Україні — понад 80 ділянок надр виставлять на аукціони та конкурси
Техніка працює в кар'єрі. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів затвердив перелік важливих мінералів та понад 80 ділянок надр, які виставлять на аукціони та конкурси для залучення інвестицій у видобуток корисних копалин

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Загалом 60 ділянок передадуть через електронні аукціони, а ще 26 — через конкурси за спеціальними угодами. Це допоможе залучити інвесторів для видобутку літію, титану, міді та інших важливих ресурсів для економіки й безпеки країни.

"Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави", — переконана Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Це рішення підтримує закон про розвиток мінерально-сировинної бази до 2030 року та відповідає планам України й домовленостям із США щодо відновлення економіки.

Що зміниться на українському ринку стратегічної та критичної сировини

Світлана Гринчук також сказала, що такі кроки допоможуть краще управляти надрами, залучити інвестиції в гірничодобувну галузь і створити нові робочі місця. До списку стратегічних мінералів увійшли 11 видів, серед яких: 

  • мідь;
  • літій;
  • уран;
  • титан;
  • нікель;
  • берилій;
  • алюміній.

Загалом перелік критичних мінералів включає 28 видів різної сировини.

"Схвалений Урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду", — переконана Гринчук.

Відкриття доступу до надр через прозорі електронні торги має допомогти економіці, створити нові робочі місця та зміцнити енергетичну і стратегічну незалежність України.

Раніше ми писали, що в Фінляндії цього року почала працювати найбільша у світі піщана батарея — це черговий крок до повного використання власних відновлюваних ресурсів.

Також ми розповідали, що Україна, попри війну й економічні труднощі, зберігає сильний потенціал у видобутку газу. Завдяки вигідній геології, країна володіє значними запасами блакитного палива в ключових регіонах. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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