Видобуток корисних копалин в Україні — понад 80 ділянок надр виставлять на аукціони та конкурси

Техніка працює в кар'єрі. Фото: Pexels

Кабінет Міністрів затвердив перелік важливих мінералів та понад 80 ділянок надр, які виставлять на аукціони та конкурси для залучення інвестицій у видобуток корисних копалин.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Загалом 60 ділянок передадуть через електронні аукціони, а ще 26 — через конкурси за спеціальними угодами. Це допоможе залучити інвесторів для видобутку літію, титану, міді та інших важливих ресурсів для економіки й безпеки країни.

"Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави", — переконана Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Це рішення підтримує закон про розвиток мінерально-сировинної бази до 2030 року та відповідає планам України й домовленостям із США щодо відновлення економіки.

Що зміниться на українському ринку стратегічної та критичної сировини

Світлана Гринчук також сказала, що такі кроки допоможуть краще управляти надрами, залучити інвестиції в гірничодобувну галузь і створити нові робочі місця. До списку стратегічних мінералів увійшли 11 видів, серед яких:

мідь;

літій;

уран;

титан;

нікель;

берилій;

алюміній.

Загалом перелік критичних мінералів включає 28 видів різної сировини.

"Схвалений Урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду", — переконана Гринчук.

Відкриття доступу до надр через прозорі електронні торги має допомогти економіці, створити нові робочі місця та зміцнити енергетичну і стратегічну незалежність України.

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